快訊

正取變備取？東吳大學申請入學2系出包「近百位學生成績遭算錯」 校方致歉

長輩過世留逾4000萬遺產…這家人「少做一件事」慘吞77萬元罰鍰、訴願也沒用

聽新聞
0:00 / 0:00

走過127年歷史 中壢國小新設活動中心、操場今啟用

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
中壢國小今天舉辦操場及活動中心啟用儀式，桃園市長張善政表示，這是完成中壢國小校舍工程最後一塊拼圖。記者江婉儀／攝影
中壢國小今天舉辦操場及活動中心啟用儀式，桃園市長張善政表示，這是完成中壢國小校舍工程最後一塊拼圖。記者江婉儀／攝影

桃園中壢國小已有127年歷史，從日治時期就創立至今，桃園市政府推動校舍更新工程，今天舉辦操場及活動中心啟用儀式，桃園市長張善政表示，這是完成中壢國小校舍工程最後一塊拼圖。

張善政表示，中壢國小校舍更新在今天完成最後一塊拼圖，今天是操場、活動中心啟用，加上校舍二期工程，共計6.7億元經費，謝謝教育部支持，國小的地下停車場在4月已經完工啟用，加上停車場經費，就超過10億元。

張善政說，中壢國小工程可以說是桃園所有學校內，經費規模最大的學校之一，也讓所有中壢國小的老師、同學、校長、有一個新的學校，可以安心上課，也提供周邊鄉親一個停車場使用。

市府補充，中壢國小一、二期校舍、操場與活動中心計6.7億，其中教育部老舊整建計畫一般性補助款8550萬3000元，及地下停車場工程6.2億，其中中央前瞻計畫補助1.8億元，全案補助總金額達12.9億元，中央補助2億6550萬3000元，地方補助10億2449萬7000元。

中壢國小一、二期校舍更新工程日前完工啟用，提供學生舒適的上課環境。記者江婉儀／攝影
中壢國小一、二期校舍更新工程日前完工啟用，提供學生舒適的上課環境。記者江婉儀／攝影

中壢國小今天舉辦操場及活動中心啟用儀式。記者江婉儀／攝影
中壢國小今天舉辦操場及活動中心啟用儀式。記者江婉儀／攝影

中壢國小今天舉辦操場及活動中心啟用儀式。記者江婉儀／攝影
中壢國小今天舉辦操場及活動中心啟用儀式。記者江婉儀／攝影

桃園市長張善政視察中壢國小活動中心內部。記者江婉儀／攝影
桃園市長張善政視察中壢國小活動中心內部。記者江婉儀／攝影

中壢國小今天舉辦操場及活動中心啟用儀式。記者江婉儀／攝影
中壢國小今天舉辦操場及活動中心啟用儀式。記者江婉儀／攝影

中壢 張善政 桃園 教育部

延伸閱讀

不必再向鄰居借場地辦畢典 北市修德國小活動中心流標7次終於開工

全台首創！桃園可負擔住宅條例三讀 鎖定年輕婚育家庭

淡水區鄧公國小電腦教室老舊 議員爭取經費打造網咖級電腦教室

南投縣府偕公所籌2100萬 草屯中山公園改善完工

相關新聞

資深教師墜樓亡疑「被請假3個月」 校長發千字文駁斥：我問心無愧

高雄市某國小一名自然科資深教師在校內墜樓身亡，引發家長濫訴、失控學生壓垮第一線基層的質疑聲浪，網路流言瀰漫「生霸凌師」、「家長狂打1999檢舉」、「校事會議逼死教師」等相關討論，以及校長未跟教師站同陣線的作風也遭點名，面對連日來的輿論延燒，該校王姓校長今發出千字文公開信，除駁斥網路謠言皆非事實，更說自己「問心無愧」。

高雄某準公幼傳疑似幼兒間性侵 社會局：已派社工介入

高雄市某準公共幼兒園傳出疑似校園幼兒性侵害事件，一名受害女童的家屬今出面指控，指稱女童遭到同班男同學強行「指侵」，且事發當下校方疏於查證，反倒責備受害女童，高雄市社會局表示，家防中心已接獲通報並派員介入，後續將全力提供司法偵訊陪同、法律與心理諮商等協助。

走過127年歷史 中壢國小新設活動中心、操場今啟用

桃園市中壢國小已有127年歷史，從日治時期就創立至今，桃園市政府推動校舍更新工程，今天舉辦操場及活動中心啟用儀式，桃園市長張善政表示，這是完成中壢國小校舍工程最後一塊拼圖。

AI成資優生研究神隊友！新北96件獨立研究成果展現自主探究力

AI走進資優教育，也讓孩子的獨立研究出現更多創新可能。新北市教育局近日辦「114學年度國小一般智能資優學生獨立研究研討會」，從初審179件作品中遴選96件優秀成果發表。學生從生活觀察出發，結合AI科技、資料分析與實作驗證，把好奇心轉化為研究行動，展現新北資優教育強調的自主探究與問題解決能力。

期勉環保小局長 劉和然：每個微小行動都能匯聚成改變城市力量

新北市環保局延續多年的「環保小局長12堂課－環保行動小公民」登場，副市長劉和然與環保小局長面對面對談，聆聽小局長們分享一年來參與「育樂營」、「淨零出任務」、「一日清潔隊長」、「小小水質守門員」及「環保小柯南」等系列課程的生豐碩成果，也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。

通學廊道、交通安全教育雙管齊下 桃園國中小周邊事故率降15%創新低

為降低交通事故率，桃園市警察局交通大隊推行交通安全扎根教育，及市府推動通學廊道改善工程，數據統計，近4年國中、小周邊500公尺範圍內的交通事故件數逐年下降，2025年創近年新低，較2022年大幅減少14.7%，死傷人數亦同步降低13.7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。