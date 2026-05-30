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走過127年歷史 中壢國小新設活動中心、操場今啟用
桃園市中壢國小已有127年歷史，從日治時期就創立至今，桃園市政府推動校舍更新工程，今天舉辦操場及活動中心啟用儀式，桃園市長張善政表示，這是完成中壢國小校舍工程最後一塊拼圖。
張善政表示，中壢國小校舍更新在今天完成最後一塊拼圖，今天是操場、活動中心啟用，加上校舍二期工程，共計6.7億元經費，謝謝教育部支持，國小的地下停車場在4月已經完工啟用，加上停車場經費，就超過10億元。
張善政說，中壢國小工程可以說是桃園所有學校內，經費規模最大的學校之一，也讓所有中壢國小的老師、同學、校長、有一個新的學校，可以安心上課，也提供周邊鄉親一個停車場使用。
市府補充，中壢國小一、二期校舍、操場與活動中心計6.7億，其中教育部老舊整建計畫一般性補助款8550萬3000元，及地下停車場工程6.2億，其中中央前瞻計畫補助1.8億元，全案補助總金額達12.9億元，中央補助2億6550萬3000元，地方補助10億2449萬7000元。
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