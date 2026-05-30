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AI成資優生研究神隊友！新北96件獨立研究成果展現自主探究力

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市科展第3年攜手廣達文教基金會「廣達博智獎」，鼓勵科學教育從小扎根，德音國小、新和國小、中正國中及新北高中獲獎。圖／新北市教育局提供
新北市科展第3年攜手廣達文教基金會「廣達博智獎」，鼓勵科學教育從小扎根，德音國小、新和國小、中正國中及新北高中獲獎。圖／新北市教育局提供

AI走進資優教育，也讓孩子的獨立研究出現更多創新可能。新北教育局近日辦「114學年度國小一般智能資優學生獨立研究研討會」，從初審179件作品中遴選96件優秀成果發表。學生從生活觀察出發，結合AI科技、資料分析與實作驗證，把好奇心轉化為研究行動，展現新北資優教育強調的自主探究與問題解決能力。

新北教育局表示，今年研究發表最大亮點，是將「AI共學模式」正式導入獨立研究課程。不同於以往偏重紙本蒐集與實驗操作，學生開始學習如何與AI協作思考。新北市資優教育資源中心召集人王如杏校長表示，AI不是取代思考的捷徑，而是協助學生深化邏輯推理與分析能力的重要工具。學生必須先釐清研究方向，再透過精準提示詞與AI互動，並在反覆驗證、修正與判讀中培養高層次思辨能力，讓研究歷程發展出更多創新可能。

發表會現場學生研究主題多元，也充滿對生活與科技的觀察。中和國小學生容愷與培翔因對AI輔助學習充滿好奇，進一步比較AI工具與傳統閱讀網站對學習成效的影響，希望在資訊快速發展時代中，找出更有效率的學習方式。兩人分享，雖然喜歡透過AI工具進行對話與學習，也提醒自己須保持思辨與警覺，避免過度依賴科技。

埔墘國小學生宙恩、煒杰、楷恩及泓杰以「骰子吹牛」為主題，探究遊戲中的機率策略，透過生成式AI進行大量模擬對戰，從數據中歸納規律與最佳策略。研究過程從一開始毫無頭緒，到逐步運用AI協助分析、優化策略，最終完成對弈挑戰，讓他們體會邏輯推理與突破困難的成就感。

廣福國小學生奕叡以「訓練AI輔助解決數學奧林匹亞難題」為研究主題，透過比較不同提示詞與指令方式，探索AI在數學解題上的應用可能。奕叡表示，AI能協助他在遇到困難時即時進行驗證與修正，也進一步提升自主學習及問題解決能力。

新北市教育局長張明文表示，新北市將持續推動資優教育多元轉型，支持教師發展AI創新課程，引導學生不只是使用科技，更能善用科技進行思考與探究。透過獨立研究課程，培養學生面對真實問題時的觀察、分析與解決能力，讓孩子在AI時代中，依然保有主動探索、獨立思考與創新實踐的核心能力。

新北市持續推動科學教育向下扎根，除透過課程、競賽及教師指導機制培養學生科學探究能力，也串聯民間資源，擴大學生展能舞台。圖／新北市教育局提供
新北市持續推動科學教育向下扎根，除透過課程、競賽及教師指導機制培養學生科學探究能力，也串聯民間資源，擴大學生展能舞台。圖／新北市教育局提供

新北三重區集美國小辦理新北市科展頒獎典禮，教育局副局長歐人豪（左）為新北代表隊授旗，三重高中學生林稚庭代表接受戰旗。圖／新北市教育局提供
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新北市114學年度中小學科展頒獎典禮特優作品師生與貴賓大合影。圖／新北市教育局提供
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新北市科展再度攜手關懷台灣文教基金會，設立「關懷台灣文教基金會-濤哥獎」，獎勵偏遠地區得獎學校，由菁桐國小、深坑國中及金山高中獲獎。圖／新北市教育局提供
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