期勉環保小局長 劉和然：每個微小行動都能匯聚成改變城市力量

新北市環保局延續多年的「環保小局長12堂課－環保行動小公民」登場，副市長劉和然與環保小局長面對面對談，聆聽小局長們分享一年來參與「育樂營」、「淨零出任務」、「一日清潔隊長」、「小小水質守門員」及「環保小柯南」等系列課程的生豐碩成果，也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。

劉和然說，環保不僅是課堂上知識，更是一種生活態度與公民責任的展現。從落實垃圾減量、資源回收、節能減碳到關心生態環境，每一個微小的行動，都能匯聚成改變城市的重要力量。看到環保小局長們具備敏銳的觀察力，能主動發掘周遭的環境問題並勇敢提出見解，對環境的關懷與熱忱令人相當感動。

小局長們踴躍分享一年來的歷練與心得。有小局長說，實際走入環保第一線體驗後，深刻體會到環境維護工作的重要與辛勞；另有小局長分享生活中養成環保習慣，並希望將這份理念帶回校園與家庭，發揮影響力。

劉和然藉此分享當初推動「環保小局長計畫」初衷，他強調，環境教育最核心的價值是實踐，期盼下一代能將所學的知識「帶著走、用得上」，真正從「知道」邁向「做到」，成為未來推動永續發展的重要種子。

在對談環節，小局長們把握機會踴躍提問，向劉和然請益「日常如何減碳」、「如何帶動大眾參與環保行動」及「應對氣候變遷」等關鍵環境議題。劉和然逐一回應提問，並分享自身落實環保的日常習慣，如自備餐具、減少一次性用品及簡化消費等，鼓勵小局長從生活細節著手。他勉勵大家，真正的環保絕非口號，而是願意持續行動，並透過自身的改變去影響身邊的人，共同實踐淨零生活。

環保局表示，環保小局長計畫2013年推動迄今，已培育1283名環保小局長。透過育樂營、12堂課等系列實地體驗活動，引導學生從建立環境知識、觀察問題到最終的行動實踐，逐步厚植環境素養與永續思維。

新北市副市長劉和然與環保小局長面對面對談，雙方互動交流，劉也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。圖／新北市環保局提供

新北市副市長劉和然與環保小局長面對面對談，雙方互動交流，劉也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。圖／新北市環保局提供

新北市副市長劉和然與環保小局長面對面對談，雙方互動交流，劉也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。圖／新北市環保局提供

新北市副市長劉和然與環保小局長面對面對談，雙方互動交流，劉也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。圖／新北市環保局提供