快訊

法媒看川普訪中…從大嗓門變紳士 彰顯弱國無外交現實

全聯「愛文芒果」特價10元！內行人揭今年行情：還不是最低價

資深教師墜樓亡疑「被請假3個月」 校長發千字文駁斥：我問心無愧

聽新聞
0:00 / 0:00

期勉環保小局長 劉和然：每個微小行動都能匯聚成改變城市力量

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
新北市副市長劉和然與環保小局長面對面對談，雙方互動交流，劉也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然與環保小局長面對面對談，雙方互動交流，劉也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。圖／新北市環保局提供

新北市環保局延續多年的「環保小局長12堂課－環保行動小公民」登場，副市長劉和然與環保小局長面對面對談，聆聽小局長們分享一年來參與「育樂營」、「淨零出任務」、「一日清潔隊長」、「小小水質守門員」及「環保小柯南」等系列課程的生豐碩成果，也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。

劉和然說，環保不僅是課堂上知識，更是一種生活態度與公民責任的展現。從落實垃圾減量、資源回收、節能減碳到關心生態環境，每一個微小的行動，都能匯聚成改變城市的重要力量。看到環保小局長們具備敏銳的觀察力，能主動發掘周遭的環境問題並勇敢提出見解，對環境的關懷與熱忱令人相當感動。

小局長們踴躍分享一年來的歷練與心得。有小局長說，實際走入環保第一線體驗後，深刻體會到環境維護工作的重要與辛勞；另有小局長分享生活中養成環保習慣，並希望將這份理念帶回校園與家庭，發揮影響力。

劉和然藉此分享當初推動「環保小局長計畫」初衷，他強調，環境教育最核心的價值是實踐，期盼下一代能將所學的知識「帶著走、用得上」，真正從「知道」邁向「做到」，成為未來推動永續發展的重要種子。

在對談環節，小局長們把握機會踴躍提問，向劉和然請益「日常如何減碳」、「如何帶動大眾參與環保行動」及「應對氣候變遷」等關鍵環境議題。劉和然逐一回應提問，並分享自身落實環保的日常習慣，如自備餐具、減少一次性用品及簡化消費等，鼓勵小局長從生活細節著手。他勉勵大家，真正的環保絕非口號，而是願意持續行動，並透過自身的改變去影響身邊的人，共同實踐淨零生活。

環保局表示，環保小局長計畫2013年推動迄今，已培育1283名環保小局長。透過育樂營、12堂課等系列實地體驗活動，引導學生從建立環境知識、觀察問題到最終的行動實踐，逐步厚植環境素養與永續思維。

新北市副市長劉和然與環保小局長面對面對談，雙方互動交流，劉也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。圖／<a href='/search/tagging/2/新北市環保局' rel='新北市環保局' data-rel='/2/247577' class='tag'><strong>新北市環保局</strong></a>提供
新北市副市長劉和然與環保小局長面對面對談，雙方互動交流，劉也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。圖／新北市環保局提供

新北市副市長劉和然與環保小局長面對面對談，雙方互動交流，劉也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然與環保小局長面對面對談，雙方互動交流，劉也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。圖／新北市環保局提供

新北市副市長劉和然與環保小局長面對面對談，雙方互動交流，劉也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然與環保小局長面對面對談，雙方互動交流，劉也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。圖／新北市環保局提供

新北市副市長劉和然與環保小局長面對面對談，雙方互動交流，劉也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然與環保小局長面對面對談，雙方互動交流，劉也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。圖／新北市環保局提供

劉和然 新北市環保局 環保

延伸閱讀

新北創客點亮平溪！環保永續天燈讓祈福與永續同行

中華大學帶工程師打磨枯木 製作手機架紓壓又環保

元大金控攜供應鏈推動綠色經濟 連15年獲北市府表揚績優綠色採購企業

台中推動低碳祭祀成果亮眼 紙錢使用量6年減幅近67%

相關新聞

資深教師墜樓亡疑「被請假3個月」 校長發千字文駁斥：我問心無愧

高雄市某國小一名自然科資深教師在校內墜樓身亡，引發家長濫訴、失控學生壓垮第一線基層的質疑聲浪，網路流言瀰漫「生霸凌師」、「家長狂打1999檢舉」、「校事會議逼死教師」等相關討論，以及校長未跟教師站同陣線的作風也遭點名，面對連日來的輿論延燒，該校王姓校長今發出千字文公開信，除駁斥網路謠言皆非事實，更說自己「問心無愧」。

期勉環保小局長 劉和然：每個微小行動都能匯聚成改變城市力量

新北市環保局延續多年的「環保小局長12堂課－環保行動小公民」登場，副市長劉和然與環保小局長面對面對談，聆聽小局長們分享一年來參與「育樂營」、「淨零出任務」、「一日清潔隊長」、「小小水質守門員」及「環保小柯南」等系列課程的生豐碩成果，也期勉小局長們從日常生活中實踐環保，成為改變城市環境的力量。

通學廊道、交通安全教育雙管齊下 桃園國中小周邊事故率降15%創新低

為降低交通事故率，桃園市警察局交通大隊推行交通安全扎根教育，及市府推動通學廊道改善工程，數據統計，近4年國中、小周邊500公尺範圍內的交通事故件數逐年下降，2025年創近年新低，較2022年大幅減少14.7%，死傷人數亦同步降低13.7%。

基隆建德國中泳池爆疑氯中毒多學生不適 挨批不適任校長聲明還原經過

基隆市建德國中游泳池5月初水質異常致學生不適送醫，疑氯中毒隔天仍開放國小泳隊學生下水，議員昨批學校處理不當。教育處昨晚表示將提送建德國中校長不適任事件審議，以維護學生安全及校園治理紀律。校長沈俊光發聲明回應，有指示委外廠商在泳池狀況未明前，全面停止所有的游泳課程，廠商仍開放學生入場，將追究營運業者法律責任。

基隆建德國中泳池異常疑害學生氯中毒 教育處將提送校長不適任審議

基隆市議員張之豪今天質詢建德國中泳池水質異常致學生不適送醫，疑氯中毒處理不當。教育處表示，多名學生陸續感到身體不適，課程因此提前結束。但學校竟未依教育處指示辦理，隔天仍讓學生進入未經確認安全的泳池上課，將依相關規定，啟動審議程序，提送建德國中校長不適任事件審議，以維護學生安全及校園治理紀律。

影／嘉義縣義竹國小附設遊戲場啟用 打造特色樹屋溜滑梯

嘉義縣義竹國小附設遊戲場去年遭颱風摧毀，縣府建設處重新整建，近日開放使用，前後投入約3500萬元，打造樹屋溜滑梯、鞦韆、擺盪大索及遊戲山丘等，縣長翁章梁今天視察遊戲場，發現倒樹清除後增加許多空間，建議在樹蔭下建置更多遊具，打造親子共融休憩場所。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。