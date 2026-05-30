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資深教師墜樓亡疑「被請假3個月」 校長發千字文駁斥：我問心無愧

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市某國小一名自然科資深教師在校內墜樓身亡。圖／聯合報系資料照
高雄市某國小一名自然科資深教師在校內墜樓身亡。圖／聯合報系資料照

高雄市某國小一名自然科資深教師在校內墜樓身亡，引發家長濫訴、失控學生壓垮第一線基層的質疑聲浪，網路流言瀰漫「生霸凌師」、「家長狂打1999檢舉」、「校事會議逼死教師」等相關討論，以及校長未跟教師站同陣線的作風也遭點名，面對連日來的輿論延燒，該校王姓校長今發出千字文公開信，除駁斥網路謠言皆非事實，更說自己「問心無愧」。

王姓校長說，自5月25日事發以來，他把心力放在優先照顧2000多名的學生身上，忙於安排教師與學生的悲傷輔導、心理復原，沒有時間回應網路上的各種揣測與謾罵。

不過他也說，這幾天網路謠言荒誕不經，資訊錯置，把不同學生、家長及不同學校的孩子利用創造力聯想兜在一塊，把事件描繪成恐龍家長怪獸學生、高官壓迫、校長求官、民代欺壓「精彩，唯一最大缺憾就是-不是事實！」。

王姓校長指出，有人在利用事件打擊不同立場的人、不理想的制度或投射過去心中的傷痛經驗，但大可不必，任何的制度可以討論，但請不要建立在別人的悲痛之上。

他近日收到家長和老師希望校方可以「說些什麼」或「給個交代」，因此決定一次說清楚，針對外界質疑逐一釋疑。

王姓校長特別澄清，自然老師教學認真、指導科展年年獲獎，受到學生愛戴與家長推崇，完全沒有被提告或因檢舉而受校事會議調查等情事，相關內容家委會中擔任校事會議委員者均可求證。

外界盛傳老師遭調查或遭校方要求請假等說法，他強調，該老師是因感受到自身狀況而主動向學校請假，「而非被請假」，至於涉及個人隱私部分，不便對外多作說明。

他認為，一個人若做出如此重大的人生決定，原因必然十分複雜，「豈是單一因素或因幾個孩子較難遵守規矩就要賠上一生」將事件簡化成單一原因，並不符合事實。

對於網路流傳教師遭學生霸凌的說法，他坦言部分班級孩子確實較不好教，但「也不至於是霸凌」，校方曾向與老師最要好的同事求證，對方均表示從未聽過嚴老師有這樣的念頭或說法，「一切都是網路小說家捕風捉影編出來的」。

他也批評，部分網民假借正義之名，實際上卻造成未成年學生個資外洩，行為非常不足取，對於疑似違反兒少法及涉及毀謗者，已有利害關係人陸續報案處理，未來恐須到法庭說明。

他說，目前校內學生如常學習，老師們也更加珍惜彼此，只有外人不懂瞎起鬨。

對於外界批評聲浪，他強調，自己校長當得好不好，應由學校師生與家長來論斷，相信自有公評，「輪不到網路酸民說嘴」，若校方或團隊有做得不足之處，也願意接受建議並持續改進。

「總而言之，我問心無愧」他說，目前校內學生如常學習，老師們也更加珍惜彼此，並感謝教育局、衛生局、專業心理師及家長、志工的支持與協助，未來將全力陪伴師生努力走出低潮。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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