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通學廊道、交通安全教育雙管齊下 桃園國中小周邊事故率降15%創新低

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
為降低交通事故率，桃園市警察局交通大隊推行交通安全扎根教育及市府推動通學廊道改善工程，數據統計，近4年國中、小周邊500公尺範圍內的交通事故件數逐年下降。圖／桃園警察局交通大隊提供
為降低交通事故率，桃園市警察局交通大隊推行交通安全扎根教育及市府推動通學廊道改善工程，數據統計，近4年國中、小周邊500公尺範圍內的交通事故件數逐年下降。圖／桃園警察局交通大隊提供

為降低交通事故率，桃園市警察局交通大隊推行交通安全扎根教育，及市府推動通學廊道改善工程，數據統計，近4年國中、小周邊500公尺範圍內的交通事故件數逐年下降，2025年創近年新低，較2022年大幅減少14.7%，死傷人數亦同步降低13.7%。

2025年桃園市國中及國小周邊事故總件數均較2022年減少約15%，國中與國小的死亡人數更分別下降了18%及9%。進一步觀察2025年交通事故件數前5名的學校，事故發生率均較2022年呈現全面下降的趨勢。其中，桃園國小減少160件、降幅23.1%最多，青溪國中減少54件、降幅18.9%最為顯著。

交大指出，學童是交通安全教育的重要起點，透過辦理「交通安全扎根教育」校園宣導活動，不僅能建立孩子正確觀念，更能發揮「小手牽大手」的擴散效果，將安全理念帶回家庭。在學校的宣導活動中，搭配實體教具與情境模擬，引導學童認識交通號誌的意義、行人應行走斑馬線，以及過馬路時要「停、看、聽」等基本安全守則。期望透過早期教育，讓學童在遊戲中學習、體驗中記憶，自然養成遵守規則並提升自我保護的風險意識。

桃園市政府截至今年4月底，已完成94所學校的通學廊道改善工程，交大採取「分齡分眾」策略，積極與企業合作並深入校園，今年已辦理實體宣導27場次、專題演講368場次。更在各大場合強力呼籲用路人，不管是不是通學廊道，只要是行經路口或穿越道路時，務必建立「停讓」、「減速」及「左右察看」等正確觀念。將持續依照各分局轄區特性，推動多元、創新且貼近生活的交通安全宣導活動。

為降低交通事故率，桃園市警察局交通大隊推行交通安全扎根教育，及市府推動通學廊道改善工程，數據統計，近4年國中、小周邊500公尺範圍內的交通事故件數逐年下降。圖／桃園警察局交通大隊提供
為降低交通事故率，桃園市警察局交通大隊推行交通安全扎根教育，及市府推動通學廊道改善工程，數據統計，近4年國中、小周邊500公尺範圍內的交通事故件數逐年下降。圖／桃園警察局交通大隊提供

在學校的宣導活動中，搭配實體教具與情境模擬，引導學童認識交通號誌的意義、行人應行走斑馬線，以及過馬路時要「停、看、聽」等基本安全守則。圖／桃園警察局交通大隊提供
在學校的宣導活動中，搭配實體教具與情境模擬，引導學童認識交通號誌的意義、行人應行走斑馬線，以及過馬路時要「停、看、聽」等基本安全守則。圖／桃園警察局交通大隊提供

在學校的宣導活動中，搭配實體教具與情境模擬，引導學童認識交通號誌的意義、行人應行走斑馬線，以及過馬路時要「停、看、聽」等基本安全守則。圖／桃園警察局交通大隊提供
在學校的宣導活動中，搭配實體教具與情境模擬，引導學童認識交通號誌的意義、行人應行走斑馬線，以及過馬路時要「停、看、聽」等基本安全守則。圖／桃園警察局交通大隊提供

桃園 交通事故 校園

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