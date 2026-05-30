通學廊道、交通安全教育雙管齊下 桃園國中小周邊事故率降15%創新低

為降低交通事故率，桃園市警察局交通大隊推行交通安全扎根教育，及市府推動通學廊道改善工程，數據統計，近4年國中、小周邊500公尺範圍內的交通事故件數逐年下降，2025年創近年新低，較2022年大幅減少14.7%，死傷人數亦同步降低13.7%。

2025年桃園市國中及國小周邊事故總件數均較2022年減少約15%，國中與國小的死亡人數更分別下降了18%及9%。進一步觀察2025年交通事故件數前5名的學校，事故發生率均較2022年呈現全面下降的趨勢。其中，桃園國小減少160件、降幅23.1%最多，青溪國中減少54件、降幅18.9%最為顯著。

交大指出，學童是交通安全教育的重要起點，透過辦理「交通安全扎根教育」校園宣導活動，不僅能建立孩子正確觀念，更能發揮「小手牽大手」的擴散效果，將安全理念帶回家庭。在學校的宣導活動中，搭配實體教具與情境模擬，引導學童認識交通號誌的意義、行人應行走斑馬線，以及過馬路時要「停、看、聽」等基本安全守則。期望透過早期教育，讓學童在遊戲中學習、體驗中記憶，自然養成遵守規則並提升自我保護的風險意識。

桃園市政府截至今年4月底，已完成94所學校的通學廊道改善工程，交大採取「分齡分眾」策略，積極與企業合作並深入校園，今年已辦理實體宣導27場次、專題演講368場次。更在各大場合強力呼籲用路人，不管是不是通學廊道，只要是行經路口或穿越道路時，務必建立「停讓」、「減速」及「左右察看」等正確觀念。將持續依照各分局轄區特性，推動多元、創新且貼近生活的交通安全宣導活動。

為降低交通事故率，桃園市警察局交通大隊推行交通安全扎根教育，及市府推動通學廊道改善工程，數據統計，近4年國中、小周邊500公尺範圍內的交通事故件數逐年下降。圖／桃園警察局交通大隊提供

在學校的宣導活動中，搭配實體教具與情境模擬，引導學童認識交通號誌的意義、行人應行走斑馬線，以及過馬路時要「停、看、聽」等基本安全守則。圖／桃園警察局交通大隊提供

在學校的宣導活動中，搭配實體教具與情境模擬，引導學童認識交通號誌的意義、行人應行走斑馬線，以及過馬路時要「停、看、聽」等基本安全守則。圖／桃園警察局交通大隊提供