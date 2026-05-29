基隆建德國中泳池異常疑害學生氯中毒 教育處將提送校長不適任審議

基隆市議員張之豪今天質詢建德國中泳池水質異常致學生不適送醫，疑氯中毒處理不當。教育處表示，多名學生陸續感到身體不適，課程因此提前結束。但學校竟未依教育處指示辦理，隔天仍讓學生進入未經確認安全的泳池上課，將依相關規定，啟動審議程序，提送建德國中校長不適任事件審議，以維護學生安全及校園治理紀律。

教育處今晚說明指出，5日晚間接獲學生就醫通報後，即第一時間要求校方自翌日起停止泳池使用，並明確指示須待水質檢測完成、確認安全無虞後，始得恢復開放；5月6日凌晨，教育處並再次於工作群組中嚴正提醒，在水質尚未檢測釐清前，不得開放學生下水，校方當時亦已應允配合。

然而，建德國中於5月6日上午仍持續開放泳池使用，未依教育處指示辦理，罔顧學生安全。教育處與衛生局獲報後立即派員前往現場，泳池業者直到稽查人員到場後，始張貼暫停開放公告。經衛生局現場檢測，泳池水質酸鹼值及餘氯數值均低於法定標準，確認屬不合格情形，並已要求限期改善，待複檢合格後始得恢復營運。

教育處強調，本案最嚴重之處，在於教育處已明確要求校方停止使用泳池、待水質檢測確認安全後始得開放，校方卻未依指示辦理，仍讓學生進入未經確認安全之泳池上課，顯示校長未正視教育處要求，校務管理與安全把關明顯失當，已嚴重危及學生安全。

事件發生後，教育處除立即要求停止泳池使用外，也同步協調衛生局到場採驗，並派員前往探視關懷學生及家屬，協助辦理相關醫療費用、學生保險及理賠申請等事宜，目前相關案件已由保險公司審核中。

教育處表示，經查該校校長過去校務管理亦多次出現爭議，包括114年間以棒球社團師資作為招生宣傳內容，但學校實際並未向教育處申請發展棒球社團或體育班計畫，已造成家長誤解並影響學生入學權益；另今年暑假期間，舞蹈班亦於未告知教育處、未經核准情況下，自行向家長收費，相關作法同樣損及學生學習權益。

教育處認為，本次泳池事件並非單一疏失，而是校長長期校務管理失當問題再次浮現。尤其在教育處已多次示警、明確要求停止使用情況下，校方仍執意開放學生下水，已嚴重損害學生安全及受教權益。

依國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法規定，凡涉及「處理校務行為失當，明顯損害教職員或學生權利」者，得提送校長事件審議會審議。教育處將依相關規定，啟動審議程序，提送建德國中校長不適任事件審議，以維護學生安全及校園治理紀律。