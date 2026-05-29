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影／嘉義縣義竹國小附設遊戲場啟用 打造特色樹屋溜滑梯
嘉義縣義竹國小附設遊戲場去年遭颱風摧毀，縣府建設處重新整建，近日開放使用，前後投入約3500萬元，打造樹屋溜滑梯、鞦韆、擺盪大索及遊戲山丘等，縣長翁章梁今天視察遊戲場，發現倒樹清除後增加許多空間，建議在樹蔭下建置更多遊具，打造親子共融休憩場所。
建設處指出，遊戲場以自然冒險為主題，規畫樹屋主題遊戲區及松鼠造型遊戲區，依不同年齡層設置遊具。其中，國小學童可體驗結合攀爬與滑行功能的樹屋滑梯，還有五孔轉盤、大轉杯、礫石坑，以及2座遊戲山丘；幼兒區則規畫沙坑、搖搖樂與橡果造型洗腳池。
義竹國小校長闕裕清說，孩子玩得很開心，但校內有200多名學生，難免出現爭先恐後狀況，因此採取年級分流遊玩策略，確保孩子都能使用遊具；另外也有學生反應，樹屋溜滑梯的旋轉滑梯部分會搖晃，從上面溜下來時會晃動，希望能加固結構，增強遊具安全性。
縣長翁章梁說，嘉義縣義竹國小附設遊戲場去年受颱風影響，造成樹木傾倒、設施受損，現在倒木清除後，增加許多綠地空間，可以規畫妥善利用，並拆除遊戲場旁涼亭四周的水泥磚，延伸綠地融合景觀，希望在樹蔭設置更多遊戲設施，打造更大親子共融休憩空間。
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