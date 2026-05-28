見日小學生跪擦教室地板 彰化訪日學童：維護清潔精神值得學習
彰化縣大園等4所國小組團赴日參訪，學童入校入班體驗日本小學生課程和在校生活，返台今在校發表感想，認為日本小朋友歡迎工作做得很好、教室保持得很乾淨、午餐菜色不多但美味，值得台灣學習。
埔鹽鄉大園國小位在偏鄉，卻是彰化縣國際教育中心在南彰化的領航學校，曾赴日參訪一次，今年和埔鹽國小申請獲國教署補助國際交流經費赴日參訪，埔心鄉明聖國小、員林市靜修國小得知後要求同行，於是4校37名學生、7名師長組成近年南彰化最大的國際教育交流訪問團，本月10日至14日前往千葉縣參觀兩所學校和文教機構、園區。
返台後4校師生各自討論，今帶隊學校大園國小舉辦校內分享活動。大園校長劉緯綸總結學生心得，參觀古蹟成田新勝寺、千葉市動物園、東京科學未來館、東京晴空塔、全日東京迪士尼樂園、見濱園，體驗千葉都市單軌列車與JR電車，吸收低碳交通知識和探索科技，看見日式庭園美景，行程緊湊、充實但歡樂。
大園4校參訪團做足行前準備，以大園為例，學童講日語自我介紹、表演扯鈴等節目，贈送自製Sdgs小書及珍奶、天燈圖片的熱縮片當伴手禮，日本千葉縣大和田小學校、綠之丘（Midoriga）小學校的熱情迎接，日本小學生製作海報、兩國國旗，附上中日文解說；大園4校學童在大和田小學生一起帶動跳、在綠之丘欣賞小學生演奏樂器。
入班上課大園4校學童看見日本小學生脫鞋換穿便鞋，同享每人1飯、2菜、1瓶牛奶的午餐，餐後1小時日本小學生跪著擦教室地板，大園4校學童覺得台灣營養午餐菜色豐富、拿清潔工具掃地即可，學校生活相對自由，但他們維護環境清潔整齊值得學習。大園4校師長認為日本小學對孩子常規要求較嚴謹，可作為台灣教育的參考。
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