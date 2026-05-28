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見日小學生跪擦教室地板 彰化訪日學童：維護清潔精神值得學習

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大園等4所國小組團到日本千葉縣八千代市進行國際交流。圖／明聖國小提供
彰化縣大園等4所國小組團到日本千葉縣八千代市進行國際交流。圖／明聖國小提供

彰化縣大園等4所國小組團赴日參訪，學童入校入班體驗日本小學生課程和在校生活，返台今在校發表感想，認為日本小朋友歡迎工作做得很好、教室保持得很乾淨、午餐菜色不多但美味，值得台灣學習。

埔鹽鄉大園國小位在偏鄉，卻是彰化縣國際教育中心在南彰化的領航學校，曾赴日參訪一次，今年和埔鹽國小申請獲國教署補助國際交流經費赴日參訪，埔心鄉明聖國小、員林市靜修國小得知後要求同行，於是4校37名學生、7名師長組成近年南彰化最大的國際教育交流訪問團，本月10日至14日前往千葉縣參觀兩所學校和文教機構、園區。

返台後4校師生各自討論，今帶隊學校大園國小舉辦校內分享活動。大園校長劉緯綸總結學生心得，參觀古蹟成田新勝寺、千葉市動物園、東京科學未來館、東京晴空塔、全日東京迪士尼樂園、見濱園，體驗千葉都市單軌列車與JR電車，吸收低碳交通知識和探索科技，看見日式庭園美景，行程緊湊、充實但歡樂。

大園4校參訪團做足行前準備，以大園為例，學童講日語自我介紹、表演扯鈴等節目，贈送自製Sdgs小書及珍奶、天燈圖片的熱縮片當伴手禮，日本千葉縣大和田小學校、綠之丘（Midoriga）小學校的熱情迎接，日本小學生製作海報、兩國國旗，附上中日文解說；大園4校學童在大和田小學生一起帶動跳、在綠之丘欣賞小學生演奏樂器。

入班上課大園4校學童看見日本小學生脫鞋換穿便鞋，同享每人1飯、2菜、1瓶牛奶的午餐，餐後1小時日本小學生跪著擦教室地板，大園4校學童覺得台灣營養午餐菜色豐富、拿清潔工具掃地即可，學校生活相對自由，但他們維護環境清潔整齊值得學習。大園4校師長認為日本小學對孩子常規要求較嚴謹，可作為台灣教育的參考。

彰化縣埔鹽鄉大園國小小朋友分享到日本千葉縣八千代市國際交流的成果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉大園國小小朋友分享到日本千葉縣八千代市國際交流的成果。記者簡慧珍／攝影

彰化 小學生 國教署

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