高雄某國小教師墜樓4天後 校長發聲、陳其邁允諾改革校事會議

高雄市25日一起國小教師墜樓憾事引發外界關注，校方希望外界不要轉傳未經確認的訊息。市長陳其邁表示，日後若專業評估仍有需求，教師心理諮商補助不受次數限制；第一線教師最關心的校事會議將全面導入市府跨局處資源，讓老師專心教學、回歸專業。

校長表示，這次校園發生的不幸事件，全校師生都非常悲傷與不捨，相關事實目前仍在釐清中，懇請外界不要臆測、轉傳未經確認的訊息；教育局、衛生局及專業心理師已進校園協助，將安排需要輔導的師生，入班輔導、個別關懷與後續追蹤。

市長陳其邁今天探望家屬，並與兩大教師團體交換意見。陳其邁表示，將由教育局組成教師支持諮詢委員會，全力支持教師團體所提出的「強化教師支持系統」、「改革校事會議」與「妥善處理師生輔導」三大方向著手改善。

「強化教師支持系統」部分，陳其邁要求教育局與衛生局合作，擴大駐點心理師資源、增加心理諮商補助次數，由每人5次提高至12次；若經專業評估仍有需求，不受次數限制。同時擴增簽約心理諮商機構、挹注經費協助各校辦理壓力調適與情緒支持課程，並透過員工協助方案（EAP）整合醫療與心理資源。

陳其邁指出，第一線教師非常關心「改革校事會議」這項訴求，他已請教育局著手整理教育現場實際運用產生的缺失並進行改善，將全面導入市府跨局處資源，包括心理師，社工與醫療院所等。若涉及修法，會向教育部及立法院建議積極推動修法，落實教師權益保障，讓老師在課堂上專心教學，避免不必要的壓力與干擾。

「妥善處理師生輔導」部分，陳其邁表示，事件發生後市府已立即啟動關懷與輔導機制，第一時間向家長說明事件概況及後續學生輔導協助措施，依事件接觸程度，安排分級介入與後續陪伴，提供親師生一切必要支持；並且同步整合市府衛生局及大專院校資源，協調專業心理師駐校，教育局也每日派員進駐校園，穩定校務運作。

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