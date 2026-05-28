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南市某校長涉霸凌、打壓吹哨者遭監察院糾正 教育局回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市教育工會今由市議員王家貞等人陪同召開記者會。記者吳淑玲／攝影
台南市教育工會今由市議員王家貞等人陪同召開記者會。記者吳淑玲／攝影

台南市某國小前徐姓校長於5年前對懷孕教保員申請留任案，指「懷孕不是免死金牌」，強行終止契約，嚴重違反勞基法，該校還有刻意延遲校園性騷擾通報、強迫音樂教師前往身心科就醫及施壓撤銷工會陳情案等，5月14日被監察院糾正；教育局強調，會虛心檢討改進，也將依規定於2個月內回覆監察院。

台南市教育產業工會今天在市議員王家貞等人陪同下召開記者會，指監察院已認定教育局違法，批評教育局行政權力濫用，要求追究相關責任。教育工會表示，徐姓校長處理過程中口出「懷孕不是免死金牌」等具歧視意味之言論，這不只是失言，反映出教育現場長期存在的權力傲慢與性別意識不足。

教育工會指控，教育局未善盡主管機關監督職責、消極包庇，對兩名教師進行株連式惡意懲處；該校另一宗教師性騷擾案涉延遲通報、未依法保全證據，同樣遭到監察院嚴厲正。1個11名教職員的小學，竟有10幾件互控檢舉案，導致基層教師深陷行政救濟訟累、身心重創。

南市教育局說，面對一所校務長期紛擾不斷、屢見檢舉黑函與陳情案的學校，教育局必須本於主管機關權責依法調查與監督處理，才能穩定校務，確保學生受教權益。

教育局副局長王崑源強調，學校目前能恢復平靜，是前階段多方努力處理的結果。教育局於2023年4月至5月間，接獲超過15件檢舉與陳情案件，內容涉及公文外洩、不實爆料、校安事件延誤處理、違反性平規定、違法體罰及個資外洩等多項爭議。

他表示，由於案件橫跨多個面向，為還原事實真相，教育局才進行不預警入校訪查，並逐一蒐證釐清；完成調查報告後，再綜整違失人員行為樣態、事實、法令依據與處理建議，函請學校依規定懲處。

針對外界質疑未依行政程序法第39條事先通知調查對象，王崑源說明，因檢舉內容指出校內相關人員可能私下串聯、統一說法，基於維護調查真實性，因此未事先通知受查人員，但有通知校長協助準備場地，調查時也依法詢問相關人員是否需迴避，程序並無不當。

有關教保員遭解僱爭議，王崑源表示，教育局接獲陳情及民代關切後，立即協調勞工局與學校介入處理，校方隨即撤銷解僱處分，保障當事人工作權，教育局已善盡督導責任。

至於代理教師性平事件，王崑源指出，經調查性騷擾事件屬實，但情節輕微，行為人已依規定完成後續處置。由於校方處理過程涉有延遲通報及私設調查等嚴重行政疏失，教育局已裁處時任校長12萬元罰鍰並申誡2次，時任學務組長也遭裁罰4萬元；校長另連續2年考績列乙等。

針對吹哨者保護，王崑源表示，依人民陳情處理要點、公文保密規範及個資法均明定保密義務。教育局受理檢舉案件多以密件方式處理，承辦人員通常無從得知檢舉人身分，若有洩密情事，將依法從嚴究責。

教育局重申，行政機關與學校都必須依法行政，也要誠實面對、勇於承擔。對於監察院及外界指正，教育局會持續反思精進，也將持續強化制度與督導機制，維護校園秩序與教育現場安定。

教育局 監察院 王家貞

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