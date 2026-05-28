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中市國中師遭控霸凌害4生自殘 家長怒問「這種老師能存在嗎？」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
校園霸凌示意圖。圖／AI生成
校園霸凌示意圖。圖／AI生成

台中海線一所國中一名導師，遭家長指控公開言語霸凌班上至少5名學生，其中有4人出現集體自殘行為，向校方反映1個多月卻未獲處理。台中市教育局與校方得知後，已於第一時間緊急啟動關懷輔導與調查程序，並勒令徹查以釐清真相。

受害學生家長指控，台中市國中一名班導師，針對班上至少5名學生言語霸凌，其中一名學生還參加校內直笛隊，導師不僅公開辱罵孩子「白痴是不是」、「直笛隊了不起喔」，這些貶低孩子的話，讓孩子認為自己不夠好，造成其中4名學生近期有集體自殘行為。

家長心痛說，今年4月起發現孩子有自殘、拒學等異狀，驚覺不對勁，但多次向校方反映卻未獲得解決，這名導師甚至還恐嚇學生「跟誰投訴都沒用」、「沒有人相信學生說的話」，讓孩子更心生畏懼，只能用自殘行為紓解壓力與情緒，家長痛心疾首質問「這種老師真的能存在嗎？」

台中市教育局表示，該所國中在昨晚獲知訊息後，已立刻啟動關懷與輔導機制，並與學生家長取得聯繫，目前由學校輔導人員及行政團隊持續關心相關學生的身心狀況，提供必要的協助與專業支持。

教育局強調，校方目前正依相關法定程序深入了解與釐清狀況，後續將依法審慎處理。因本案涉及未成年學生隱私及相關人員權益，不便對外說明個案細節，避免造成學生及相關人員的二次傷害。

校方表示，目前已依照規定啟動關懷輔導機制，依程序展開了解跟釐清，目前最重要的任務是穩定校園秩序，不希望讓班上的其他孩子受到事件波及。

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霸凌 教育局 台中市

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