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家長控某國中導師霸凌害女學生自殘？ 校長出面澄清：上周已主動輔導

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中沙鹿區某國中遭家長在地方社群發文控訴「導師霸凌自班學生、導致集體自殘」，校長今天出面澄清。記者黑中亮／攝影
台中沙鹿區某國中遭家長在地方社群發文控訴「導師霸凌自班學生、導致集體自殘」，校長今天出面澄清。記者黑中亮／攝影

針對台中沙鹿區某國中遭家長在地方社群發文控訴「導師霸凌自班學生、導致集體自殘」，該校校長今天澄清表示，學校上周便已主動掌握學生情緒問題並介入輔導，目前釐清後發現，涉事導師昨日主要是因「班級事務」對學生進行管教責備，非關課業問題，校方正積極聯繫家長到校晤談，期盼透過雙向溝通釐清誤會。

校長指出，關於學生的情緒反應與異常舉動，校方在上周便已由導師主動發現，並隨即通報校內輔導室。她坦言，青春期的孩子在面對情緒壓力時，有時處理方式可能不夠恰當，會尋求不同的管道抒發；輔導室接獲通報後，已立即針對「兩位」有需求的孩子進行關懷輔導與訪談紀錄，目前持續保持密切關注，絕非網傳的集體自殘。

針對家長昨日晚間在臉書社群發文控訴「老師霸凌」一事，校長指出，這是校方第一次聽到此說法；得知消息後，她於昨晚緊急與該名女學生的母親取得聯繫， 將與家長正式晤談後，校方會進一步釐清相關事實，但首要任務是安撫並照顧好學生的情緒，讓孩子能穩定、安心地就學。

對於「師長霸凌」的指控，校方透露，涉事導師昨日得知家長貼文後也感到相當錯愕，因為過去家長或學生皆未曾向其反映過相關不適。經校方昨晚緊急召開線上會議初步了解，導師昨日確實曾因「班級事務」對女學生進行責備，但強調該名導師平時教學相當著重學生的行為常規，極少因為課業問題責備孩子。

目前這位涉事導師教學情緒尚稱平穩，今日也留校「正常授課」，校方已請輔導室同步關心老師的身心狀況，避免其在輿論中受到傷害。至於校方是否會啟動校園霸凌事件調查程序？校長強調，學校絕對會秉持公正立場，按照程序來處理。

不過她也直言，過去校內也曾發生過家長對管教方式有疑慮的類似案件，當時邀請家長到校理性溝通後，順利化解雙方誤會，後續便圓滿落幕。因此，現階段校方會先視今日與家長溝通的態度與訴求，再決定後續因應措施。學校一定會盡全力保護孩子，但也希望社會大眾能給予學校空間，讓師生、家長能心平氣和地坐下來談，攜手將事情釐清，保障學生的受教權益。

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