海線某國中驚傳導師言語霸凌 4學生集體自殘、家長校門口外控訴

台中海線地區某公立國中驚傳嚴重的校園言語霸凌與學生集體自殘事件！多位家長今日帶著孩子前往校門口情緒激動地進行控訴，指稱一名國中一年級的班導師，涉嫌公開言語霸凌班上5名參加直笛隊社團的學生，手段甚至包括恐嚇學生「投訴也沒用」，對此，校方與教育局回應已啟動釐清，但人本教育基金會則痛批學校與市府「難辭其咎。

當事學生今日現身，驚恐地還原課堂現場。他表示導師經常在班上公開講一些貶低他們的話，「吹直笛了不起嗎？」罵他們「白痴」，還出言譏諷上課不認真，酸言酸語質問「直笛隊了不起喔？」另一名當事學生B也自責地垂淚說，長期下來變得「會覺得自己不夠好，然後一直自責，感覺這樣壓力很大」。

由於校方被控反映後消極未處理，導致其中4名孩子不堪精神虐待，從今年4月起陸續出現拒學及集體自殘的極端行為，甚至有學生在家砸碎象徵榮譽的市長獎玻璃獎盃來割腕。

家長痛心指出，這名導師不只言語羞辱，還出言恐嚇孩子「跟誰投訴都沒用、沒有人相信學生說的話」，讓初入國中校園的孩子心生巨大畏懼，畢竟孩子們在音樂領域表現傑出、明明是為校爭光，卻在校園內被如此對待。

一名受害學生家長在校門口忍不住淚崩、憤怒質問：「學生不堪負荷，回到家把玻璃的市長獎獎盃砸碎來割腕！用獎盃進行割腕、自殘這種動作，你們覺得這樣對嗎？這個老師他有資格在這種教育界嗎？」家長憤慨表示，早在今年4月發現孩子異狀時就多次向校方反映，卻遲遲未獲積極解決，才讓悲劇越演越烈。

針對家長在校門口的強烈抗議，國中校長出面坦言，老師與孩子、家長之間的溝通「也許是我們做得比較不足的部分」，承諾這部分後續一定會再更努力調查改善。校方與台中市教育局也發布聲明表示，目前已與當事學生家長取得聯繫，正在釐清師生互動的具體情形，因案涉未成年學生隱私與權益，不便對外說明細節，後續將由輔導人員進駐提供學生心理諮商與必要協助。

針對校園安全防護網的失靈，人本教育基金會指出，該名涉案導師鄙視學生社團表現的態度，突顯出教育現場至今仍存在僵化的舊思維；孩子負向的情緒無法被大人接住，最終導致他們只好做出自殘的極端行為，強烈重砲抨擊「我認為這個學校跟教育局都應該要負起相當的責任。」顯見校方的通報與危機處理機制螺絲鬆動，台中市府與校方皆難辭其咎，必須追究到底。

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