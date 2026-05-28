彰化鹿江國際中小學新校舍動土 未來高中部將接軌國際名校

彰化縣立鹿江國際中小學今天舉行第四期校舍工程動土典禮，縣長王惠美表示，縣府自籌約4億元興建新校舍，預計2028年完工，將設高中部，邁向12年一貫國際化學制新里程碑，未來也可申請國外大學名校，接軌國際優質教育。

鹿江國際中小學今天舉行第四期校舍工程動土典禮，由縣長王惠美主持，鹿江國際中小學校長黃俊偉、凃淑媚等多位縣議員、鹿港鎮長許志宏等地方人士與會。

王惠美表示，鹿江第四期校舍工程包括興建28間教室及20間學生宿舍，為設立高中部奠定基礎，校舍工程融入「鹿港飛帆」設計理念，充分展現建築美學，更代表引領鹿江學子從這個充滿文化底蘊的港灣出發，張開雙翼航向國際舞台。

王惠美說，有別於縣內5所縣立完全中學必須參加線上全英語課程（IEP）後才能到美國加州州立大學聖馬克斯分校（CSUSM）讀書。鹿江國際中小學則是導入IBDP國際文憑課程，高中部學歷將受到世界百大名校承認，學生可直接申請劍橋、牛津、哈佛、耶魯等名校，讓孩子在彰化就能接受接軌國際的優質教育，為未來升學與發展打好根基。

鹿江國際中小學校長黃俊偉說，此次工程依照國際文憑標準規格打造，讓學生在故鄉就享有國際級教育資源，未來學生取得國際文憑後，將可直接接軌國際優質大學。

縣府教育處表示，鹿江國際中小學是彰化縣首間公辦公營雙語傳藝實驗學校，以「傳藝、雙語、科技、國際」為4大核心特色，學生在英語競賽、程式設計競賽、直排輪及南管、北管等傳統藝術領域表現亮眼，讓每個孩子都能適性發展，也積極與日本、澳洲、印度及菲律賓等國學校交流，拓展學生國際視野。

鹿江國際中小學今天舉行第四期校舍工程動土典禮，預計2028年完工。圖／彰化縣府提供

鹿江國際中小學今天舉行第四期校舍工程動土典禮，預計2028年完工，將設高中部，邁向12年一貫國際化學制新里程碑。記者林宛諭／攝影