獲邀明道中學演講 駐帛琉前大使黎倩儀勉學生：理解世界如何看待台灣

外交部外交及國際事務學院副院長、前駐帛琉共和國特命全權大使黎倩儀，昨天獲邀到明道中學以「青年與外交」為題發表演說。她說，台灣近年因民主發展、科技產業及半導體供應鏈的重要性，受到國際社會高度關注，台灣在全球高階晶片供應鏈中扮演關鍵角色，也是華人世界重要的民主社會。

黎倩儀分享多年外交實務經驗，並以「時代雜誌」歷年封面報導為例，帶領學生回顧台灣從二戰後、民主化歷程到近年防疫成效與科技實力的國際形象轉變。她指出，當前正是世界重新認識台灣的重要時刻，「現在的國際社會，不能沒有台灣」，期勉青年世代培養國際視野與跨文化能力，理解世界如何看待台灣，並思考自身能扮演的角色。

黎倩儀分享派駐帛琉期間經驗說，氣候變遷與海平面上升已成為太平洋島國面臨的重要挑戰，而台灣透過農漁技術、環境保育及永續發展合作，持續深化與友邦關係。像是台灣技術團曾協助帛琉推動綠蠵龜與海參復育計畫，展現台灣在永續發展領域的國際貢獻。

黎倩儀也特別展示自己所穿著的服飾，說那是以寶特瓶回收後再製而成的紡織產品，是結合科技與環保概念的創新成果，亦曾獲帛琉總統在國際場合穿著，成為台灣推動綠色外交的代表案例。她鼓勵學生從日常生活實踐「國民外交」，透過理解不同文化、參與國際交流、海外志工及青年大使等活動，培養國際素養與世界觀。

明道中學學生們在課程中提問踴躍，十分關注外交、國際局勢及青年參與公共事務等議題。校長陳炤華說，學校重視國際教育與全球移動力培養，除了開設國際關係等多元選修課程外，師生們也曾前往帛琉高中進行教育交流，了解並感受到台灣與友邦之間深厚的合作情誼與交流成果。

陳炤華說，國際教育不只是語言學習，更重要的是培養學生理解世界、尊重多元文化及關心全球議題的能力。非常感謝黎倩儀分享第一線外交官經驗，讓學生們能更貼近國際現場，了解台灣在世界上的定位與責任。也希望藉由此次講座，讓學生們不只是課堂上的國際議題學習者，未來更能成為具備世界觀與行動力的青年公民。

外交部外交及國際事務學院副院長、前駐帛琉共和國特命全權大使黎倩儀昨天獲邀到明道中學以「青年與外交」為題發表演說。圖／明道中學提供

外交部外交及國際事務學院副院長、前駐帛琉共和國特命全權大使黎倩儀（右）昨天獲邀到明道中學演說，與校長陳炤華（左）和學生們自拍。圖／明道中學提供

外交部外交及國際事務學院副院長、前駐帛琉共和國特命全權大使黎倩儀（右）昨天獲邀到明道中學演說，學生們提問踴躍。圖／明道中學提供

外交部外交及國際事務學院副院長、前駐帛琉共和國特命全權大使黎倩儀（右）昨天獲邀到明道中學演說，校長陳炤華（左）也在會中互動。圖／明道中學提供