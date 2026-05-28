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彰化鹿江國中小第4期動土 興建教室及學生宿舍

中央社／ 彰化28日電

彰化縣立鹿江國際中小學第4期校舍新建工程今天動土，彰化縣長王惠美指出，工程規劃興建28間教室及20間學生宿舍，預計在民國117年完工，也為學校設立高中部奠定基礎。

彰化縣政府上午在鹿港鎮舉行「彰化縣立鹿江國際中小學第4期校舍新建工程」動土典禮，王惠美、鹿港鎮長許志宏以及鹿江國際中小學校長黃俊偉等人出席。

王惠美致詞時表示，縣府自籌約新台幣4億多元辦理工程，規劃興建28間教室及20間學生宿舍，預計在117年完工，同時為學校設立高中部奠定基礎，也象徵彰化教育正式邁向12年一貫國際化學制的嶄新里程碑。

王惠美指出，校舍工程融入「鹿港飛帆」設計理念，充分展現建築美學，讓工程不僅是一座校舍，更代表一艘引航之船，引領鹿江學子從充滿文化底蘊的港灣出發，張開雙翼航向國際舞台。

彰化縣政府教育處表示，鹿江國際中小學是彰化縣首間公辦公營雙語傳藝實驗學校，學生在英語競賽、程式設計競賽等領域表現亮眼，並積極與日本、澳洲等國學校交流，拓展學生國際視野。縣府未來將持續投入教育資源，讓孩子都能在優質環境中快樂學習及適性發展。

彰化 宿舍 教室

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