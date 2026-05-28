屏縣今年採購8000台平板 計畫2029年達成「生生有平板」

屏東縣全縣超過5萬名師生，共配置約2萬6000台平板，其中偏鄉學校已「生生有平板」，一般學區及非山非市學校約6班配置1班。縣府今年編列預算增購8000台平板，將提升至近3班配置1班的比例，並計畫於118學年度達成全縣「生生有平板」。

縣府表示，因應全球數位化浪潮與AI時代來臨，希望透過數位科技讓每個孩子無論身處城市或偏鄉，都能享有平等且優質的學習資源。教育處近年投入智慧教學設備、校園高速網路、教師數位增能與課程設計，打造屏東成為數位教育示範縣市。

其中位於潮州鎮的潮和國小，近年推動智慧教學與數位課程發展，成為全台公立學校中第三所、中南部第一所榮獲Apple官方認證「Apple Distinguished School」（ADS，蘋果傑出學校）的學校，因長期深耕數位教育與創新教學，學生數在少子化今天逆勢成長。

在潮和國小教室內，老師透過平板即時投影教材，學生分組討論並同步查詢資料，透過互動平台，即時回饋想法。學生們利用平板錄製英語口說影片、拍攝自然觀察紀錄、將議題結合圖像與影音製作成完整數位作品，課堂充滿交流與學習熱度。

潮和國小2019年起逐步導入數位教學，如今校內已有超過500台平板，數位學習融入校園日常。學校招生人數也大幅成長，108學年度新生僅48人，隔年增加至80人，110學年度更突破110人，教育處甚至啟動總量管制，成為地方教育翻轉的成功案例。

校長謝相如表示，數位教學並非「為科技而科技」，而是透過扎實的教學設計與合作學習，引導孩子快樂學習、多元發展。學校目前每月固定與加拿大、日本進行線上交流，讓學生從小透過英語與科技接軌國際，拓展世界視野，吸引許多外縣市教育團隊前來觀課交流。

屏東縣府今年編列預算增購8000台平板，提升學生使用平板比例，並計畫於118學年度達成全縣「生生有平板」。圖／縣府提供

屏東縣府今年編列預算增購8000台平板，提升學生使用平板比例，並計畫於118學年度達成全縣「生生有平板」。圖／縣府提供

屏東縣府今年編列預算增購8000台平板，提升學生使用平板比例，並計畫於118學年度達成全縣「生生有平板」。圖／縣府提供