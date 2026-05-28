高雄國小師墜樓案「獵巫」言論滿天飛 教育局坦言複雜不易處理
高雄一名國小老師墜樓憾事引發社會關注，各界說法不一。議員邱俊憲指出，網路充滿「獵巫」資訊，連「幾年級學生」、「媽媽是誰都出來了」，無法判斷真偽，希望教育局提專案報告說明原委及擬定精進作為。教育局長吳立森說，網路有非常多帳號及各種不同推論，讓整個調查方向更複雜不容易處理，已逐一紀錄查核，正努力還原事情全貌。
市區某國小25日發生老師墜樓案，該名資深教師認真負責，許多家長發出不平之鳴，也有人質疑「生對師」霸凌，但目前校方與教育局說法並未證實此事，風波持續延燒。
高市議會今早審查教育局追加預算案，議員邱俊憲針對這起教師墜樓案發表意見，希望下個會期透過程序委員會尋求各黨團支持進行專案報告，要對支持老師、保護學生，以及如何降低學校紛爭找出可行方案。
「網路資料是真的嗎 ？」邱俊憲指出，網路出現眾多獵巫資訊，包括幾年級學生、叫什麼名字、媽媽是誰、跑到哪間學校等資料都出來了，張貼訊息的帳戶過去沒有發表過相關言論，看不出是否生活在高雄、生活在台灣，已對學校及高雄家長造成很大影響，整件事情沒完沒了。
邱俊憲要求教育局應該要利用議會休會期間，與不同團體積極對話，並找出可行方案，不能淪為空談；之後以正式文件跟大家講清楚到底發生什麼事情，而非只能對空氣、黑影開槍，若不知道發生何事，不知如何解決。
教育局長吳立森回應，衛生局及教育局在第一時間派員協助學校內部輔導與穩定運作，讓家長放心。網路確實有非常多帳號發表各種不同留言及推論，讓整個調查方向更複雜、更不容易處理，教育局正努力在現有資訊線索下還原事情全貌。
吳立森強調，在教師心理諮商資源部分，補助次數已從去年的5次提高至今年12次，張老師專業諮詢團隊也擴大開放，會持續擴充與精進，給老師更多更好的支持。
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