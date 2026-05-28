台新青少年志工獎 三重高中國中部攔萬根煙蒂獲獎

第26屆台新青少年志工菁英獎，新北市青年學子與學校斬獲多項大獎。新北市長侯友宜今天表揚新北市得獎者，三重高中國中部的學生社團「不落蒂聯盟」，定期號召親友在熱區撿煙蒂，獲得「社團影響力獎」；新北華美國際美國學校學生何品潔，則以藝術和公益行動，讓自閉症孩童的創作被更多人看見，獲得「全國菁英獎」。

侯友宜致詞時表示，感謝台新青少年基金會26年，藉此活動鼓勵超過8萬名優秀青少年投身志願服務，他非常肯定學生在課業壓力下，仍願意投入服務，並以創意、科技和行動力，就環境、教育、文化及社會等議題提出創意解方，展現新世代的同理心和實踐力。期許藉由獲獎故事，帶動更多年輕人關注社會議題，將關懷化為實際行動，以熱忱帶來改變世界的能量。

本屆社團影響力獎獲獎者三重高中國中部學生社團「不落蒂聯盟」，從2024年起每月號召親友快閃撿菸蒂，並在菸蒂熱區如便利商店、餐廳等設置水溝攔截網，防止菸蒂流入海洋造成汙染，截至2025年已累計攔截超過萬根菸蒂。

團隊也開發APP蒐集菸蒂熱點數據，並導入英國「菸蒂投票箱」概念，以創意提升民眾參與、倡議環境守護理念，另也成立加拿大分隊，讓行動走向國際、擴大影響力。

榮獲全國菁英獎的新北市華美國際美國學校學生何品潔，曾因罹患腦炎陷入情緒低潮，後透過數位藝術找到療癒力量，重返學校後結合藝術與公益，自行架設網站主辦「Craftivity藝術競賽」，倡議以創作關注情緒議題；另也完成英文繪本「Because I Stood Up」，巡迴全台說故事，將義賣所得捐作身心障礙機構藝術教材基金，更策劃「Butterfly in Flight 永續時尚展」，展出16幅自閉症學生作品，也擔任自閉症兒童的藝術志工教師，陪伴孩童建立自信。

獲得傑出志工獎的新北市華美國際美國學校學生大沼夏希，於烏俄戰爭爆發時，主動發起醫療等物資募集，亦曾隨著國際志工走入印度童工庇護所服務、拍攝人權宣傳影片，希望協助孩童離開工廠、走進教室，以教育翻轉人生。

新北市青年局表示，本屆新北市有3所學校、1個學生社團、21位學生、1位老師獲獎，除學生獎項外，「服務教育楷模獎」由新北市南山高級中學、康橋高級中學及鳳鳴國中獲得，「宏揚公益獎」由南山中學陳政潔老師榮獲。

青年局說，本屆台新青少年志工菁英獎以「Be the light」為主題，獲獎的新北學生與團隊皆以行動照亮有需要的人、傳遞善的力量，未來青年局將持續鼓勵青年投入公共參與和永續行動，發揮青年影響力。

第26屆台新青少年志工菁英獎，新北市青年學子與學校斬獲多項大獎。右為「全國菁英獎」得主新北華美國際美國學校學生何品潔。記者葉德正／攝影