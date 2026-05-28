快訊

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

買不起只能躺平…房仲不賣房改當包租代管？專家：台灣房市加速走向「日本化」

聽新聞
0:00 / 0:00

高中職社群行為大調查！最愛用IG 這款社群平台正極速竄升

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
104人力銀行調查發現高中職學生重度使用社群，而且「越限制、越愛用」。示意圖／ingimage
104人力銀行調查發現高中職學生重度使用社群，而且「越限制、越愛用」。示意圖／ingimage

高中職學生重度使用社群，而且「越限制、越愛用」！104人力銀行今日發布高中職「活網世代」調查顯示，受訪學生自評「活網」程度平均達66分，且正邁向「零貼文時代」，比起公開分享，更傾向在網路社群中單純瀏覽與潛水，而Threads則快速竄升為僅次於Instagram的第二主場。

調查指出，受訪的高中職學生自評「活網」程度66分，中重度使用已成常態，且高職與綜合高中學生略高於普通高中，且高三學生的活躍度也高於高二與高一。

探究管教行為會發現，有35.3%的受訪者即便沒有受到嚴格限制，也會自主制定使用規則；然而，另有5.4%的學生正面臨越受限、越想用的局面。104人力銀行指出，這反映出大人的斷網舉動，往往會誘發心理學上的禁果效應，導致學生因看不懂最新流行迷因而產生社交焦慮（FOMO），進而突破管教防線、加倍活網 。

在社群平台的選擇方面，統計顯示，超過半數的高中職生以IG為主要據點，Threads則緊隨其後。若從地區與學制來做細部觀察，北部和南部學生第二愛用的平台為YouTube，中部學生則力挺Threads；在內容偏好上，高中生相對注重課業與升學資訊，高職生則更青睞學習資源與工具介紹。

這份調查也揭示了高中職學生社群互動方式的轉變，高達73.4%的受訪者習慣「單純瀏覽別人的內容，按讚或留言」，46.6%坦言自己屬於「默默關注、純潛水」的類型 。相較於過去喜愛發布公開貼文，新一代青少年更傾向透過私訊互動或僅發布具有時效性的限時動態 。這種「潛水零貼文」的活網模式，不僅高度受到同儕行為的渲染，名人與偶像的引領風向能力同樣不容小覻。

人力銀行

延伸閱讀

4成學生每周運動不到2次 調查發現學生最重視趣味與互動性

求職者在想什麼？ 兼職、AI 成熱搜關鍵字！

才喊停…校園生活問卷疑換名復活！全教產批：綁補助款強迫學校配合

新聞眼／學習歷程變調 教育部別再視若無睹

相關新聞

屏縣今年採購8000台平板 計畫2029年達成「生生有平板」

屏東縣全縣超過5萬名師生，共配置約2萬6000台平板，其中偏鄉學校已「生生有平板」，一般學區及非山非市學校約6班配置1班。縣府今年編列預算增購8000台平板，將提升至近3班配置1班的比例，並計畫於118學年度達成全縣「生生有平板」。

海線某國中驚傳霸凌！家長痛訴「女學生集體自殘」 教育局緊急介入

台中市海線驚傳校園師生衝突疑雲，有家長日前在地方社群平台發文指控，沙鹿某國中班級導師疑似長期霸凌班上學生，甚至導致多名女同學出現集體自殘的極端行為，憤而質疑「老師真的有那麼大的官威嗎？」引發網路高度關注；台中市教育局與校方得知後，已於第一時間緊急啟動關懷輔導與調查程序，並勒令徹查以釐清真相。

獲邀明道中學演講 駐帛琉前大使黎倩儀勉學生：理解世界如何看待台灣

外交部外交及國際事務學院副院長、前駐帛琉共和國特命全權大使黎倩儀，昨天獲邀到明道中學以「青年與外交」為題發表演說。她說，台灣近年因民主發展、科技產業及半導體供應鏈的重要性，受到國際社會高度關注，台灣在全球高階晶片供應鏈中扮演關鍵角色，也是華人世界重要的民主社會。

高雄國小師墜樓案「獵巫」言論滿天飛 教育局坦言複雜不易處理

高雄一名國小老師墜樓憾事引發社會關注，各界說法不一。議員邱俊憲指出，網路充滿「獵巫」資訊，連「幾年級學生」、「媽媽是誰都出來了」，無法判斷真偽，希望教育局提專案報告說明原委及擬定精進作為。教育局長吳立森說，網路有非常多帳號及各種不同推論，讓整個調查方向更複雜不容易處理，已逐一紀錄查核，正努力還原事情全貌。

台新青少年志工獎 三重高中國中部攔萬根煙蒂獲獎

第26屆台新青少年志工菁英獎，新北市青年學子與學校斬獲多項大獎。新北市長侯友宜今天表揚新北市得獎者，三重高中國中部的學生社團「不落蒂聯盟」，定期號召親友在熱區撿煙蒂，獲得「社團影響力獎」；新北華美國際美國學校學生何品潔，則以藝術和公益行動，讓自閉症孩童的創作被更多人看見，獲得「全國菁英獎」。

高中職社群行為大調查！最愛用IG 這款社群平台正極速竄升

高中職學生重度使用社群，而且「越限制、越愛用」！104人力銀行今日發布高中職「活網世代」調查顯示，受訪學生自評「活網」程度平均達66分，且正邁向「零貼文時代」，比起公開分享，更傾向在網路社群中單純瀏覽與潛水，而Threads則快速竄升為僅次於Instagram的第二主場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。