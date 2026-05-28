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金天獎走出校園10年 邀全國高中生記錄星空影像

中央社／ 高雄28日電

走出校園10年的「金天獎-全國高級中等學校學生天文攝影比賽」今年首度擴大為全國性賽事，開放全國高中、高職及五專生參加，邀青年學子以鏡頭記錄星空、透過觀測探索宇宙。

主辦金天獎的國立科學工藝博物館與高雄市立前鎮高級中學表示，競賽分「固定攝影類」，以不使用追蹤設備拍攝星空為主；「追蹤攝影類」可運用赤道儀等設備拍攝深空天體；「專題記錄類」鼓勵長時間觀測特定天象，透過時間序列影像呈現天文現象變化。

主辦單位說，31日前可報名投稿，一等獎可獲智慧望遠鏡與微型赤道儀等，其餘獎項有雙筒望遠鏡等。

前鎮高中今天告訴中央社記者，金天獎起源於2014年校內天文攝影賽，原為提供學生將夜空觀測成果轉化為影像創作的平台，2017年起擴大為高雄競賽，2021年進一步成為南區高中職學生天文攝影賽，今年適逢走出校園10週年，升格為全國性賽事。

金天獎創辦人、前鎮高中教師黃翊展說，108課綱強調多元與自主學習，鼓勵學生透過探索與持續精進，培養跨域能力與科學素養，天文攝影正是結合科學探究、科技應用與美感表達的學習歷程。

主辦單位規劃暑假期間在科工館展出得獎作品，讓民眾近距離欣賞高中生鏡頭下的宇宙景象，並搭配科學講座及工作坊，推廣天文教育。

高雄 科工館

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