海線某國中驚傳霸凌！家長痛訴「女學生集體自殘」 教育局緊急介入

台中市海線驚傳校園師生衝突疑雲，有家長日前在地方社群平台發文指控，沙鹿某國中班級導師疑似長期霸凌班上學生，甚至導致多名女同學出現集體自殘的極端行為，憤而質疑「老師真的有那麼大的官威嗎？」引發網路高度關注；台中市教育局與校方得知後，已於第一時間緊急啟動關懷輔導與調查程序，並勒令徹查以釐清真相。

有網友日前在臉書在地社團「沙鹿之美」上沉痛留言爆料，直指海線公明國中某班級老師霸凌自班學生，導致班上女同學集體出現自殘行為；該家長心痛表示：「我心疼我家小孩！被老師講說跟誰講都沒有用！因為老師年紀比誰都大！不會有人相信學生說的話。」種種言論讓孩子心生畏懼，若非家長及早發現，根本不知道還有多少學生受害，文末痛心疾首質問「這種老師真的能存在嗎？」

面對嚴重的師生互動指控，台中市教育局今日緊急回應表示，該所國中在昨晚獲知訊息後，已立刻啟動關懷與輔導機制，並主動與學生家長取得聯繫，目前由學校輔導人員及行政團隊持續關心相關學生的身心狀況，全力提供必要的協助與專業支持。

台中市教育局強調，校方目前正依相關法定程序，針對外界關注的師生互動具體情形進行深入了解與釐清，後續將依法審慎處理、毋枉毋縱。但因本案涉及未成年學生隱私及相關人員權益，依規不便對外說明個案細節，同時呼籲外界在真相釐清前，切勿未經查證便轉傳或揣測，避免造成學生及相關人員的二次傷害。

校方則表示，目前已依照規定啟動關懷輔導機制，依程序展開了解跟釐清，目前最重要的任務是穩定校園秩序，不希望讓班上的其他孩子受到事件波及。

校長透露，針對遭到家長指控的老師，目前情緒還算穩定。由於事件鬧大，學生的母親希望在今天上午的會談中，該名老師先不要出席以緩和氣氛；校方尊重家長意願，但事後仍會讓遭指控的老師進行陳述與說明，校方將秉持客觀公正態度，盡快調查釐清整起事件的始末。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980