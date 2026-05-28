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「只靠體育課」4成國中小生 每周運動不到2次

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
金車文教基金會調查發現，雖然高達9成國中小學生具備基本運動習慣，但仍有約4成學生每周運動不到2次。記者柯美儀／攝影
金車文教基金會調查發現，雖然高達9成國中小學生具備基本運動習慣，但仍有約4成學生每周運動不到2次。記者柯美儀／攝影

最新調查發現，四成學生每周運動在兩次以下，多依賴學校的體育課，顯示多數學生尚未建立穩定且自主的運動習慣。中華民國匹克球總會理事長周曉琴及金車文教基金會總幹事曾清芸認為，未來除了增加運動機會，更應提升運動的趣味性與互動性，協助學生建立長期且健康的生活習慣。

金車文教基金會於三月九日到卅一日間，透過國中小教師群組發放學生問卷，共回收一萬三三四份有效樣本。結果顯示，高達九成國中小學生具備基本運動習慣，學生接觸運動的主要來源以學校體育課為主，約占七成，約四成學生每周運動不到兩次。

各類運動中，球類運動最受青少年歡迎，六成男生最喜歡籃球；女生則約七成喜歡羽球。此外，影響學生運動參與的關鍵因素以「趣味性」最高，其次是認同運動可增強體力、放鬆心情、增加與同儕互動的機會。

周曉琴表示，調查顯示學生最重視運動的「趣味性」與「互動性」，因此推薦匹克球作為校園入門球類運動。她指出，匹克球具備規則簡單、場地需求低、學習門檻低等優勢，較容易讓學生快速上手並維持參與動機，若未來能整合課程制度、場地資源與教師培力，透過遊戲化課程、校園體驗、師資培訓與社團推廣等方式，不僅有助新興運動扎根，也能回應青少年身心健康與規律運動習慣養成需求。

曾清芸則說，當前青少年面臨課業壓力、３Ｃ使用增加及生活型態改變等挑戰，規律運動已不只是體能培養，更與心理健康、情緒調適及人際互動息息相關。未來推動青少年運動，除了增加運動機會，更重要的是協助孩子從「被動運動」逐步轉向「主動運動」，建立更健康且長期的生活習慣。

運動 校園 體育

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