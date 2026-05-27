兌現承諾！台中南屯國小羽球隊奪全國第3 運彩公會理事長豪發30萬獎金
台中市南屯國小羽球隊在今年全國羽球團體錦標賽中，抱回國小男子組團體季軍、女團也拿下全國第五名，讓師生振奮；全國運彩公會理事長何昱奇也兌現承諾，今豪發30萬元激勵獎金，肯定球員與教練團成果，也諦造「說到做到」的體壇佳話。
何昱奇分享，致贈獎金背後暖心故事。他去年十月得知南屯國小羽球隊，因羽球價格飆漲，選手承受不少訓練壓力，便與立委廖偉翔前往南屯國小致贈10箱共3600顆羽球；他也當下承諾，若球隊能挺進全國前三名，將再提供獎金鼓勵，如今小將們憑實力與意志力突破重圍，他立即履行諾言，期盼這筆經費能幫助基層體育發展。
頒獎儀式上，曾以「秋天別來」走紅的歌手侯湘婷淡出演藝圈18年，今以南屯國小家長會長身分出席；侯湘婷表示，感謝廖偉翔的引薦，讓學校獲得寶貴資源。對於何昱奇說到做到，充分展現「言出必行，駟馬難追」的企業家精神。
立委廖偉翔致詞時說，選手們的努力造就傲人成績，並感謝家長與教練團的陪伴，讓孩子無後顧之憂投入學習，發展自身興趣，成為羽球運動勃蓬發展推手。
南屯國小校長鍾欣男表示，由衷感謝這筆及時雨般的善款，並強調何昱奇言出必行的精神，無形中為孩子們上了一堂最珍貴的人生課，這筆款項將專款專用，悉數投入設備更新與選手培育，持續優化訓練環境。
鍾欣男當下又許了新承諾，「未來若拿全國第一，就請全隊吃牛排！」此話引來現場歡呼，台中市羽球委員會主委謝震穎等人，紛紛表示願意加入募資行列，共同達成球員們「拿金牌吃牛排」的美好願望。
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