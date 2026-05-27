長期遭學生霸凌？國小教師墜樓震驚杏壇 柯志恩爆高雄「霸凌180件成案數0」

高雄市一名國小科任老師請長假3個月，前天卻突然返校，不明原因從中庭墜樓身亡，事後傳出該師長期遭遇學生言語挑釁、嗆聲恐涉及霸凌。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩揭露，今年截至4月底，高雄校園霸凌通報高達180件，成案數竟為0，質疑調查和防制機制失靈。

柯志恩指出，校園霸凌不只「生對生」之間，也可能是「生對師」，第一線教育工作者進行正當管教時，卻常面臨檢舉、濫訴與行政壓力，承受巨大身心壓力。

她主張，推動尊師重道、減少非必要繁瑣報表與行政量能，補助教師會成立「校園法律支援中心」，讓老師面對不合理指控時，能獲得法律諮詢與專業協助。

截至目前，高雄校園霸凌成案數為0，她認為，應督促教育局與校方釐清事件真相，建立更完善防制機制，積極查處任何形式的校園霸凌，絕不護短、絕不輕忽，並強化心理支持網，擴大駐點心理師資源，避免悲劇重演。

「校園裡的每一個人，都需要被好好接住」民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆回應，教師墜樓案仍待調查釐清階段，希望社會給家屬、學校、老師與孩子更多空間，避免造成更多無法回復的傷害。

他認為，近年教育現場承受壓力愈來愈大，不只是師生間張力，也延伸至家庭，不是任何一個人、任何一所學校能單獨承擔的問題，而是需要政府、社會、家庭攜手努力的結構性問題。

賴瑞隆說，未來將持續與教師團體、家長團體、教育界及心理專業工作者合作，把第一線聲音轉化為具體政策，打造更有溫度、更有支持力的校園環境，讓孩子被照顧、教師被支持、家長能安心。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩。記者郭韋綺／翻攝

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆。記者許正宏／攝影