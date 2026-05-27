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淡水區鄧公國小電腦教室老舊 議員爭取經費打造網咖級電腦教室

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
規劃電腦教室進行整修與翻新，讓孩子們能在更好的空間裡好好學習資訊科技，培養面對未來挑戰的競爭力。圖／紅樹林有線電視提供
規劃電腦教室進行整修與翻新，讓孩子們能在更好的空間裡好好學習資訊科技，培養面對未來挑戰的競爭力。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區鄧公國小的電腦教室自民國88年建置啟用至今，已陪伴無數學子走過20多個年頭。然而隨著時間推移，教室內的硬體設備與環境已顯得非常老舊。新北市議員陳偉杰在接獲學校與家長會反映後，親自前往鄧公國小進行實地會勘，並允諾將積極協助爭取新台幣200多萬元的經費，全面翻修電腦教室，為孩子打造一個安全、完善且具備「網咖級」舒適體驗的數位學習環境。

新北市議員陳偉杰則指出，在實地了解後發現，鄧公國小電腦教室除了課桌椅老舊外，最嚴重的問題在於「線路外露」。由於過去的規劃限制，許多電腦電源與網路線路凌亂散落於走道，常導致同學在走動學習時不小心踢到線路，造成電腦螢幕斷訊、教學中斷，不僅影響學習成效，也影響課堂安全。

鄧公國小校長顏顯權表示，電腦教室自建置以來，包含地板、課桌椅以及相關資訊設備都已面臨老舊磨損，極需進行整修與更新。顏校長特別感謝陳偉杰議員對學校教育的全力支持，他強調，資訊科技是現代公民不可或缺的素養，希望透過這次的環境改善，讓孩子們能在更好的空間裡好好學習資訊科技，培養面對未來挑戰的競爭力。

陳偉杰議員表示，為了讓學校規劃的數位教育藍圖能順利實現，本次預計將爭取200多萬元的經費，針對電腦教室進行全面的整修與翻新。未來完工後，不只線路會進行安全收納，整體環境更將迎來「網咖等級」的升級感受。

陳偉杰強調，現在已經是AI(人工智慧)的時代，優質的硬體環境能幫助孩子在數位學習上取得長足的進步。未來服務處將持續與學校、家長會攜手努力，期待電腦教室完工後能煥然一新，讓孩子們都變得更喜歡、也更期待來上電腦課。

本次會勘也得到鄧公國小家長會大會長及眾多家長委員的共同關心與支持。校方與家長會皆期盼在陳偉杰議員的經費爭取與大力促成下，工程能盡早動工，讓鄧公國小的學子能早日享受安全、現代化的資訊學習空間。

淡水 議員 教室

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