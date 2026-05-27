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畢業環湖 汐止區金龍國小附幼挑戰金龍湖、翠湖

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
金龍國小附設幼兒園秉持著小朋友的學習並不只在教室，還有戶外無疆界的學習。圖／觀天下有線電視提供
金龍國小附設幼兒園秉持著小朋友的學習並不只在教室，還有戶外無疆界的學習。圖／觀天下有線電視提供

又到了畢業的時節，汐止區金龍國小附設幼兒園，依循傳統在畢業前夕，今(27)日舉辦「畢業環湖活動」，帶著大班畢業生從學校出發走到金龍湖，今年為了探索汐止的在地文化，還特地挑戰更遠的翠湖，雖然路程不好走，有高有低還有階梯，畢業生全部順利完成挑戰，獲頒小勇士榮譽勳章。

早上八點從學校出發，沿著明峰街往金龍湖的方向走，經過路口，不忘提醒小朋友過馬路要舉手，來個交通機會教育，金龍國小附幼畢業前夕溫馨舉辦「畢業環湖活動」，小朋友走在金龍湖畔邊欣賞沿途美景，不但綠色湖水好美，不時也能夠看到白鷺鷥或是夜鷺在樹上棲息，小朋友看了好興奮。

頂著30幾度的高溫，孩子們不忘補充水份，到了金龍湖土地公廟，先休息一下裝個水，值得一提的是，學校今年特別規劃了升級版的探索路線，由師長帶領著大班畢業生從學校出發，不僅徒步前往鄰近的金龍湖，更挑戰路程更遠、文化生態更豐富的「翠湖」，期盼讓孩子能深刻體驗，並探索汐止的在地文化與自然之美。

金龍國小幼兒園主任黃郁茗表示，幼兒園畢業生有些是從2歲就進到學校，學校一直秉持著小朋友的學習並不只在教室，而是還有戶外無疆界的學習，想在孩子們畢業之前，留下對地方的認同，還有認識地方的文化特色，所以畢業前會舉辦環湖活動。

有別於以往平緩的環湖步道，今年挑戰翠湖的路程增添了不少難度，沿途山路高低起伏，還有考驗體力的階梯，對年僅五、六歲的幼兒園孩子來說是一場不小的體能挑戰，在健行過程中，畢業生們展現了高度的毅力，最終全體畢業生都順利克服地形障礙，成功抵達目的地翠湖，大家都興奮又開心，為了嘉獎孩子們的勇敢與堅持，園方在活動尾聲特別進行頒獎儀式，為每位小小勇士頒發「榮譽勳章」，成為最難忘的畢業回憶。

幼兒園 汐止

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