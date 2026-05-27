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馬祖介壽國中小附幼化身小天使 大同之家送蔬菜
連江縣職業試探與體驗示範中心今天表示，介壽國中小學附設幼兒園幼童今天將國小5年級學生所種植的無毒水耕蔬菜，送至大同之家老人安養中心，並陪長輩跳健康操。
連江縣職探中心今天發布新聞表示，延續每學期豐收季節，將學生栽種的無毒水耕蔬菜轉作公益的傳統，今天由介壽國中小學附幼幼童將無毒水耕蔬菜，送至老人安養中心。
連江縣職探中心說，這些福山萵苣是5年級學生親手育苗、定植栽培、採收的水耕蔬菜，長輩看到孩子們到訪，開心接過蔬菜，並與孩子互動寒暄，氣氛溫暖。幼童也帶領長輩跳健康操舒展筋骨。
介壽國中小校長吳健忠表示，活動不僅展現職業試探課程成果，更是生命教育與社區關懷的重要課程。透過從栽種、收成到分享的過程，讓孩子學習感恩與關懷，也讓長輩感受陪伴與溫暖。
大同之家表示，感謝孩子們帶來新鮮蔬菜，不僅替長輩餐桌加菜，也為安養中心注入溫暖能量。
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