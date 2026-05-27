馬祖介壽國中小附幼化身小天使 大同之家送蔬菜

「全勤獎」是鼓勵在學期間無病假、事假、遲到或缺曠課的學生。一名網友發文，指出全勤獎是很糟糕的獎項，有些學生為了全勤獎即使生病也要來上課，「從一開始設定就有問題」。對此，網友普遍也支持他的觀點，覺得把「完全不請假」當成獎勵，卻沒區分出請假的原因，此設計的確有值得檢討的地方。

2026-05-26 13:02