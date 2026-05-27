4成學生每周運動不到2次 調查發現學生最重視趣味與互動性

隨著青少年課業壓力增加、3C使用時間攀升，學生運動習慣也面臨挑戰。金車文教基金會調查發現，雖然高達9成國中小學生具備基本運動習慣，但仍有約4成學生每周運動不到2次，顯示多數學生雖有接觸運動，卻尚未建立穩定且自主的運動行為。中華民國匹克球總會理事長周曉琴及金車文教基金會總幹事曾清芸認為，未來除了增加運動機會，更應提升運動的趣味性與互動性，協助學生從「被動運動」逐步轉向「主動運動」，建立長期且健康的生活習慣。

調查指出，學生接觸運動的主要來源仍以學校體育課為主，占68.4%，其次才是同學影響29.4%及家人影響24.9%，反映學生運動習慣仍高度依賴課程安排，缺乏內在動機驅動。

在運動類型方面，球類運動最受青少年歡迎，其中男生最喜歡籃球，占59.4%；女生則偏好羽球，占68.6%。學生選擇運動時，最重視團隊合作48.6%、競賽感41.8%、技術挑戰35.5%，以及規則簡單、容易上手26.9%。

調查也發現，影響學生運動參與的主要因素包括運動的趣味性，占75.6%，其次為增強體力51%、放鬆心情50.5%及與同儕互動49%；此外，高達64%學生認為運動對學習具有正向幫助，但仍有36%未明確感受到運動對學習的助益，顯示多數學生已具備「運動有助學習」的認知基礎。

周曉琴表示，調查顯示學生最重視運動的「趣味性」與「互動性」，因此推薦匹克球作為校園入門球類運動。她指出，匹克球具備規則簡單、場地需求低、學習門檻低等優勢，較容易讓學生快速上手並維持參與動機，若未來能整合課程制度、場地資源與教師培力，透過遊戲化課程、校園體驗、師資培訓與社團推廣等方式，不僅有助新興運動扎根，也能回應青少年身心健康與規律運動習慣養成需求。

曾清芸則說，當前青少年面臨課業壓力、3C使用增加及生活型態改變等挑戰，規律運動已不只是體能培養，更與心理健康、情緒調適及人際互動息息相關。未來推動青少年運動，除了增加運動機會，更重要的是協助孩子從「被動運動」逐步轉向「主動運動」，建立更健康且長期的生活習慣。

此項調查於2026年3月9日至3月31日進行問卷施測，針對全台國小及國中學生進行調查，回收有效問卷共計1萬334份。在信心水準97%下，有正負3%以下的抽樣誤差，施測後資料以統計套裝軟體分析。