調查：國中小學生運動依賴體育課 未成穩定習慣

金車文教基金會今天公布一項調查指出，4成學生每週運動在2次以下，多依賴學校的體育課，尚未建立穩定且自主的運動習慣，建議推廣重點應從「參與」轉向「持續」。

金車文教基金會今天公布「2026國中小學生運動暨匹克球推廣現況調查報告」，這3月9日到31日間，透過國中小教師群組發放學生問卷，共回收1萬334份有效樣本。

調查顯示，9成以上學生具備基本運動習慣（每週至少會運動一次），但約7成運動時間停留在體育課，4成學生每週運動在2次以下。

學生喜歡運動的原因（複選），7成學生選了「趣味性」，另各有約5成認同運動可增強體力、放鬆心情、增加與同儕互動的機會。

在各類運動中，男生6成喜歡籃球，女生則約7成喜歡羽球。有團隊合作、競賽感受、技術挑戰的運動，是吸引學生的主要原因，而規則簡單及容易上手，也是提升參與的原因。

這項調查特別延伸詢問學生對「匹克球（Pickleball）」的參與程度。匹克球起源於美國，是一項結合網球、羽球與桌球的運動，以球拍擊打塑膠空心球，在類似羽球場地進行，規則簡單且兼具趣味和競技。

調查顯示，7成學生尚未接觸過匹克球，但有3成表態願意參加相關社團或課程，4成認為可納入體育課項目。

中華民國匹克球總會理事長周曉琴表示，美國已有約5000萬人投入這項運動，而台灣則是從樂齡人口（年長者）開始，逐步推廣到各年齡層，目前推廣限制包括師資不足、器材與場地資源有限、沒有納入正式課程體系等。

周曉琴表示，匹克球最大特色是祖孫三代可以一起打，且能依照參與者調整強度，可以2對2或1對1，也可以在家裡對著牆壁打，自由度很高。希望能多在校園推廣，回應青少年身心健康，並養成規律運動習慣。