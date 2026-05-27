宜蘭科技應用教育閃耀國際、全國摘金 代理縣長林茂盛表揚

宜蘭縣科技教育成果斐然，代理縣長林茂盛今天表揚榮獲「2026年FRC機器人世界總決賽」新星獎的慈心與羅工聯隊，以及在「全國貓咪盃Scratch」勇奪金牌、在「全國科技教育創意實作」斬獲2銅等佳績的國中小績優師生，頒發獎勵金，肯定宜蘭囝仔的跨域實作力。

這次表揚的國際獎是縣立慈心華德福高中與國立羅東高工組成的跨校聯隊「Gammaland 10034」，做為台灣東部首支FRC（FIRST Robotics Competition）隊伍，他們先在美國鹽湖城區域賽拿下「工程啟發獎」，隨後於5月代表台灣進軍休士頓世界總決賽。

面對全球頂尖強權，團隊將慈心的人文美學與羅工的精湛技職完美融合，在工業級機器人高難度操作與企業營運架構上展現極高潛力，最終脫穎而出榮獲大會「新星獎」（全明星進步獎），為縣爭光。

另外在全國賽場上，宜蘭小選手同樣表現亮眼，「全國貓咪盃Scratch競賽」中，羅東國中學生俞宣葦、俞金勝在吳勝凱、楊智超老師指導下，以作品「遊園列車」模擬座位最佳化程式設計，因演算法與UI設計完整度極高，勇奪全國唯一的「國中生活應用組」金牌，復興國中與黎明國小也各獲一項佳作。

在「全國科技教育創意實作競賽」中，宜蘭斬獲2銅、1佳作與2特別獎，其中成功國小榮獲科技任務國小組銅牌與「科技女力特別獎」；竹林與北成國小聯隊奪得資訊科技國小組銅牌；羅東與復興國中聯隊則拿下資訊科技國中組佳作，並包辦「資訊女力特別獎」，展現科技領域中耀眼的女力成果。

代理縣長林茂盛表示，縣府重視科技教育與數位落差，近年不僅擴大縣級競賽，更主動辦理「科技落實偏鄉小校計畫」，這次不論是高中職跨校合作征戰世界，或 國中小選手從生活問題出發進行程式設計，都充分符應了108課綱的核心素養。期許宜蘭學子持續發揮奮鬥不懈的精神，在科技舞台上跨足世界。

代理縣長林茂盛今天表揚榮獲「2026年FRC機器人世界總決賽」新星獎的縣立慈心華德福高中與羅東高工聯隊。圖／縣府提供

全國科技教育創意實作競賽中，宜蘭斬獲2銅、1佳作與2特別獎，其中成功國小榮獲科技任務國小組銅牌與「科技女力特別獎」；竹林與北成國小聯隊奪得資訊科技國小組銅牌；羅東與復興國中聯隊則拿下資訊科技國中組佳作，並包辦「資訊女力特別獎」，展現耀眼成果。圖／縣府提供