影／國中小學力檢測明登場 苗栗2.6萬學生受測…今年增英聽等4考科
苗栗縣今年國中小學力檢測將於明天5月28日舉辦，全縣有146所公私立國中小學三至八年級共2萬6945名學生參加，縣府為全面了解學生基本學力並提早接軌國中教育會考核心素養，除原有的國語文、英語文與數學，今年首度新增三年級英聽、五年級自然、七年級生物、八年級理化測驗，盼透過更完整的學習診斷，落實「大數據落實學習品保，務實築底接軌頂尖藍圖」的教育願景。
苗栗縣政府自101學年度起率先全國開辦國中小學生基本學力檢測，隨後陸續有其他縣市開辦，今年全台已增至18個縣市辦理檢測，仍委由國立台中教育大學命題，並與其他17個縣市同步實施檢測。
縣府今天上午在苗栗市僑育國小舉辦學力檢測記者會，副縣長賴香伶強調教育是一項「精準發現、溫暖支持」的長遠歷程，唯有扎實的基層學力，才能承接苗栗未來高科技產業的頂尖資源，讓在地子弟不必外流，就能接受最優質的教育，成為產業爭相爭取的人才。
教育處指出，今年檢測結果將於6月26日開放查詢、9月10日前全面匯入教育部「因材網」。學生只要登入「學力檢測」專區，系統就會根據錯題提供診斷評量，找出知識節點，做到「哪裡不會補哪裡」，今年更結合「E度AI學伴」功能，讓學生在自主學習與補強時，能隨時與AI互動提問，獲得即時支持。
賴香伶上午偕同教育處長葉芯慧、議員鄭碧玉、苗栗市長余文忠及苗栗縣中小學校長協會理事長鍾瑞蓉、苗栗縣家長協會理事長邱春彬、苗栗縣教師會理事長李彥瑤共同參與。賴香伶表示，學力檢測的目的並非追求排名，而是為全縣孩子建立一份「學習健康報告」，透過檢測結果，能在學生學習定型前及時發現弱點並補強，協助孩子走向精熟。
她表示，今年學方檢測新增4個考科，教育處也同步啟動「學力品保支持系統」，包括由國教地方輔導團進行專業數據分析、各領域有效教學策略研習，以及針對弱勢學校的長期入校輔導與陪伴機制，全面提升教育品質，盼親師生攜手合作，善用大數據與科技，成為孩子學習路上的最強後盾。
苗栗縣各級學校產業工會日前發布聲明，拒絕參加考前記者會為學力檢測背書，工會並提出禁止排名考核、行政減量及資源挹注等三項具體制度訴求。
針對此事，教育處強調縣府辦理學力檢測的核心本質，歷來都定調為全縣學子的「學習健康檢查」，目的是為精準診斷並提供配套支持。教育處從未將學力檢測結果用於任何形式的學校評鑑、校際排名、校內排名或教師考核，檢測成績一貫秉持「與考核脫鉤」的專業原則，絕無所謂考後究責或分數誤用情事，請第一線教師、學校與家長安心引導學生受測。
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