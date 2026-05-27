台灣之光！中學生解決送餐痛點 勇奪Robofest機器人世界冠軍

台灣科技教育傳捷報！華盛頓中學（WIST）學生團隊遠赴美國密西根，參加「Robofest 2026 World Championship」世界機器人大賽，在科展創意賽高級組中，以自主研發的送餐機器人「Timmy II」勇奪世界冠軍，展現台灣學生卓越科技實力。

冠軍團隊「The Connector」是由華盛頓中學高三學生劉峻亨擔任隊長領軍，隊員包括高二學生李泓儒、劉廷暉、張程鈞與卓耀楷。

劉峻亨說，該作品靈感源自於校園餐廳與教室距離約400公尺，也有一段爬坡，希望透過研發自動化送餐機器人，解決校園生活痛點。團隊研發出的「Timmy I」笨重，爬不了坡，經過深度優化，「Timmy II」變輕盈、可爬坡，可載送4個便當，為確保送餐過程人員安全，運用深度相機、光學雷達以及影像辨識等，一旦前方有人或障礙物，就會自動剎車停止。

團隊成員透露，從台灣選拔賽奪冠後，團隊利用課餘及午休，在6周內完成系統升級。劉峻亨負責整體設計規劃與電力系統整合；李泓儒專注於程式設計與感測系統開發，並自行建立模擬測試系統與研究新型控制平台；劉廷暉、張程鈞與卓耀楷則共同投入硬體製作與機構組裝。團隊也加入外殼噴漆與LED燈光等細節設計，使作品兼具完整性與科技感。

指導教師Natisha Davis表示，令她印象深刻的是團隊穩定沉著的態度與高度默契。學生在備賽期間始終保持良好的合作節奏，每位成員都清楚自己的角色與責任，並能在遇到問題時迅速溝通與調整，展現高度自主學習與團隊協作能力。

華盛頓中學校長劉一欣說，此次榮獲Robofest世界冠軍，不僅展現學生長期投入機器人研發與科技實作的成果，也體現學校深耕STEAM教育與跨領域學習的具體成效。未來學校將持續提供多元學習資源與國際競賽平台，鼓勵學生結合理論與實作，培養創新思維與問題解決能力，並持續在國際舞台上發光發熱。

華盛頓中學學生團隊以自主研發的送餐機器人「Timmy II」勇奪世界機器人大賽冠軍。記者趙容萱／攝影