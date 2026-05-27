台南一中攜手日本伊勢高工 跨國建築研究成果赴日展成果
國立台南一中與日本三重縣立伊勢工業高等學校合作，推動跨國建築研究計畫，近期在日本三重縣伊勢市「Geku Sando Gallery」展出，以「聽見築之音：跨國合作建築探究與實作」為主題，展現台日學生透過建築研究進行跨文化交流與共學成果。
台南一中指出，此次計畫由伊勢工業高校建築研究社3名學生，與南一中高一「跨領域探究與實作」課程學生共同參與，自去年9月至今年2月透過線上方式合作研究，內容聚焦台南日治時期建築，包括台南縣廳長官邸、台南知事官邸及鶯料理等歷史場域。
過程中，由台灣學生負責實地踏查與資料蒐集，日本學生則提出空間改造與活化方案，藉此深化對城市歷史與建築文化的理解；成果展今年2月先在台灣展出，5月移師日本，展示20餘張研究海報、建築圖面及模型作品，呈現學生對空間比例、建築結構與都市紋理的觀察成果。
台南一中表示，該展開幕式時，學生張詠斌、黃雲軒及楊力翰等3名學生也赴日參與交流，各自分別代表分享跨國研究經驗、介紹台南歷史建築文化背景與研究成果，並透過台南市美術館介紹及摺紙活動，向日本學生與民眾推廣台南文化。
台南一中校長廖財固說，建築不僅是空間形式，更承載城市歷史記憶與文化價值，學生透過跨國合作與真實議題研究，培養跨文化理解與溝通能力，也實踐「國際教育2.0」精神，未來將持續深化與海外學校合作，拓展學生國際視野。
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