台南長榮女中謝師宴飄「府城味」 學生秀乙級調飲功夫

畢業季來臨，台南長榮女中餐飲科近期舉辦「南瀛聚珍．府城飄香」謝師宴，學生以歐式自助餐形式端出結合台南農特產的中、西、日式料理與創意甜點，其中，7名剛通過飲調乙級證照的學生更現場展演調酒技巧，為師長特調飲品，展現學習成果。

長榮女中表示，餐飲科學生每年畢業前夕都會舉辦感恩餐會，今年以「台南風味」為主題，要求學生運用在地食材設計料理，中餐部分推出炒米粉、筍香螺肉蒜、咖哩大白蝦及焗烤淡菜等菜色；西餐則有虱目魚羹、打魯麵、牛肉金絲捲及南瓜時蔬熱沙拉等，食材結合龍崎竹筍、七股白蝦、虱目魚及善化牛肉等台南特色農產。

此外。甜點部分以玉井芒果、柳營乳酪及善化芝麻製作芒果奶酪、巴斯克蛋糕及芝麻乳酪起司塔，現場還提供現做鬆餅，讓賓客直呼像置身甜點店。

長榮女中提到，今年最大亮點則是飲調組演出，7名學生皆剛取得飲調乙級證照，除現場示範傳統調酒技巧，也以玉井芒果、關廟鳳梨及楠西梅子等在地水果調製客製化蘇打飲，並推出手工粉圓、粉粿與湯圓製成的傳統剉冰。

長榮女中餐飲科主任林春桃表示，為讓學習能與市場接軌，科內長期安排業界達人協同教學，讓學生掌握最新餐飲趨勢與技術，每年謝師宴也成為成果驗收舞台，透過師長與業界回饋，持續精進學生實作能力。

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台南長榮女中餐飲科近期舉辦「南瀛聚珍．府城飄香」謝師宴，7名剛通過飲調乙級證照的學生更現場展演調酒技巧，為師長特調飲品。圖／長榮女中提供

畢業季來臨，台南長榮女中餐飲科近期舉辦「南瀛聚珍．府城飄香」謝師宴，以歐式自助餐形式端出結合台南農特產的中、西、日式料理與創意甜點，展現學習成果。圖／長榮女中提供