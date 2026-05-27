台南長榮女中謝師宴飄「府城味」 學生秀乙級調飲功夫
畢業季來臨，台南長榮女中餐飲科近期舉辦「南瀛聚珍．府城飄香」謝師宴，學生以歐式自助餐形式端出結合台南農特產的中、西、日式料理與創意甜點，其中，7名剛通過飲調乙級證照的學生更現場展演調酒技巧，為師長特調飲品，展現學習成果。
長榮女中表示，餐飲科學生每年畢業前夕都會舉辦感恩餐會，今年以「台南風味」為主題，要求學生運用在地食材設計料理，中餐部分推出炒米粉、筍香螺肉蒜、咖哩大白蝦及焗烤淡菜等菜色；西餐則有虱目魚羹、打魯麵、牛肉金絲捲及南瓜時蔬熱沙拉等，食材結合龍崎竹筍、七股白蝦、虱目魚及善化牛肉等台南特色農產。
此外。甜點部分以玉井芒果、柳營乳酪及善化芝麻製作芒果奶酪、巴斯克蛋糕及芝麻乳酪起司塔，現場還提供現做鬆餅，讓賓客直呼像置身甜點店。
長榮女中提到，今年最大亮點則是飲調組演出，7名學生皆剛取得飲調乙級證照，除現場示範傳統調酒技巧，也以玉井芒果、關廟鳳梨及楠西梅子等在地水果調製客製化蘇打飲，並推出手工粉圓、粉粿與湯圓製成的傳統剉冰。
長榮女中餐飲科主任林春桃表示，為讓學習能與市場接軌，科內長期安排業界達人協同教學，讓學生掌握最新餐飲趨勢與技術，每年謝師宴也成為成果驗收舞台，透過師長與業界回饋，持續精進學生實作能力。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。