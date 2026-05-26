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金門中正國小鼓吹隊登捷克使館節 代表台灣登上國際舞台

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天上午舉行授旗典禮，金門副縣長李文良與教育處長黃雅芬與中正國小的小朋友合影，期許他們好好表現。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天上午舉行授旗典禮，金門副縣長李文良與教育處長黃雅芬與中正國小的小朋友合影，期許他們好好表現。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金城鎮金門縣金城鎮中正國小鼓吹隊將於6月1日至11日前往捷克，受邀參與歐洲重要國際文化交流活動「使館節」，與來自全球50多個國家的表演團隊同台演出，成為此次代表台灣演出的唯一表演團隊，也讓金門傳統鼓吹樂正式站上世界舞台。

今天上午授旗典禮由金門副縣長李文良主持，教育處長黃雅芬、中正國小校長陳為信及指導老師李麗娟等人陪同出席，李文良特地準備棒棒糖送給孩子，拉近距離，笑著鼓勵大家好好表現，還當場承諾「回來請你們吃雞排、喝飲料」，讓孩子們瞬間歡呼，現場笑聲不斷。

陳為信表示，此次演出由外交部駐捷克經濟文化辦事處邀請，鼓吹隊將在使館節主舞台演出《念故鄉》、《台灣尚勇》等曲目，並以捷克音樂家安東寧·德弗札克名曲《念故鄉》壓軸，透過音樂串起台捷文化情感；孩子們還將提著花籃、發送王子麵與觀眾互動，把台灣人情味帶到歐洲。

李麗娟表示，在金門，有一種聲音熱鬧奔放，那是島嶼文化的心跳。孩子們每天利用早自修與放學後苦練嗩吶、哨角與鑼鼓，從黃昏一路練到夜晚，「他們練的不是流行音樂，而是逐漸消失的非物質文化遺產──金門鼓吹樂。」

她說，中正國小已傳承鼓吹樂30年，今年更寫下全國民俗運動匯演「11連霸特優」紀錄，許多隊員來自弱勢、單親與新住民家庭，有孩子即使搬家，仍堅持不轉學，只為繼續留在鼓吹隊。「曾經低著頭的孩子，開始願意抬起頭；原本退縮的孩子，也敢站上舞台。」李麗娟感性表示，鼓吹隊對孩子而言，不只是社團，而是一個被看見、被肯定的地方。

除了使館節演出，鼓吹隊也將前往布拉格及維也納小學交流，透過鼓吹樂展演、體驗工作坊與共學課程，讓當地學生從「看見文化」到「親身參與文化」；她與孩子們還特別設計「鼓動台灣 吹響國際」、「嗩向披靡 夢想起飛」等創意標語，希望用童趣拉近彼此距離。李麗娟也親自設計一系列的表演團服，讓小朋友場場都穿不一樣的衣服亮相。

李麗娟說，文化若只停留在原地，終將被遺忘，唯有走出去，才有機會被世界記住，當孩子們在布拉格舉起比自己還高的哨角時，那不只是表演，而是來自金門的文化心跳，也是孩子夢想發光的聲音。

她也感謝陳玉珍連續兩年協助，以及外交部、金門縣政府、地方宮廟、企業與各界善心人士支持，最讓她感動的是，這次有8位畢業校友主動贊助服裝與經費，「原來孩子們始終記得，曾經被愛與陪伴，長大後，也把這份溫暖繼續傳遞下去。」

授旗典禮上，金門副縣長李文良還特地準備棒棒糖送給孩子，拉近距離，李文良鼓勵小朋友好好發揮。記者蔡家蓁／攝影
授旗典禮上，金門副縣長李文良還特地準備棒棒糖送給孩子，拉近距離，李文良鼓勵小朋友好好發揮。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天上午舉行授旗典禮，金門副縣長李文良與教育處長黃雅芬被孩子們包圍住，李文良鼓勵小朋友好好表現。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天上午舉行授旗典禮，金門副縣長李文良與教育處長黃雅芬被孩子們包圍住，李文良鼓勵小朋友好好表現。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天上午舉行授旗典禮，金門副縣長李文良（左二）與教育處長黃雅芬（左一）將縣旗頒給中正國小的小朋友，期許他們讓金門傳統鼓吹樂正式站上世界舞台。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天上午舉行授旗典禮，金門副縣長李文良（左二）與教育處長黃雅芬（左一）將縣旗頒給中正國小的小朋友，期許他們讓金門傳統鼓吹樂正式站上世界舞台。記者蔡家蓁／攝影

金門 捷克 李文良

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