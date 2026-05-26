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「萬華安居」社宅變教材 華江國小學生化身小小規劃師

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
華江國小學生進行導覽說明。國住都／提供
華江國小學生進行導覽說明。國住都／提供

國家住都中心首度與國小合作推動「社宅教育課程」。位於台北市萬華區的「萬華安居」社會住宅，26日成為華江國小五年級學生的成果發表場域，60名學生歷經一學期、共8堂課程後，透過實地參訪、分組實作與訪談，從孩子視角認識社會住宅、都市規劃與社區經營。

國住都表示，這次課程以「萬華安居」為核心，結合規劃開發、工程營造、物業管理與公共藝術等內容，由住都中心與華江國小共同設計課程，希望讓學生從生活周遭出發，理解社會住宅如何興建、管理，以及與社區之間的關係。

課程期間，學生分成四組進行不同主題探索，包括製作理想住宅3D模型、體驗預鑄工法、訪談住戶與物管人員，以及參與公共藝術策展等。其中，「循環永續綠建築家」小組透過搭建縮小版預鑄屋，了解建築減碳與綠建築概念；「鄰里共好管理者」則實際了解社區營運與經費管理模式。

國住都董事長花敬群表示，「萬華安居」與華江國小僅隔一條街，學生正好見證社宅從整地到完工的過程。透過課程，希望讓孩子了解社宅不只是建築物，背後還涉及都市規劃、施工工法、後續管理與社區經營等多個面向。

華江國小校長紀力仁指出，學校近年持續推動專題探究課程，今年剛好結合新落成的「萬華安居」，讓學生從在地社區出發，認識生活環境與住宅議題。課程也融入永續住宅概念，希望培養學生觀察社區與表達想法的能力。

國住都表示，未來將持續推動社宅教育，希望讓社會住宅不只是居住空間，也能成為地方社區共享的學習資源。

華江國小學生進行導覽說明。國住都／提供
華江國小學生進行導覽說明。國住都／提供

成果發表會大合照。國住都／提供
成果發表會大合照。國住都／提供

萬華 社宅 社會住宅

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