微電車成青少年代步神器 台東議員示警安全隱憂

微型電動二輪車因免考照、操作簡單，近年成為不少14至18歲學生上下學與短程代步工具，在台東街頭與校園周邊愈來愈常見。不過，台東縣議員黃治維今天在議會總質詢時指出，許多年輕騎士對相關交通規定其實一知半解，「不能雙載」等基本規範經常被忽略，也讓校園安全與管理問題逐漸浮上檯面，要求縣府跨局處研擬更明確的管理方式與宣導措施。

教育處長蔡美瑤答詢時表示，過去在高中服務期間，校方會要求學生登記後才能停放車輛於校園內，至於目前縣內各國中的實際管理情形，教育處將再進一步了解，並與相關單位討論整體規範。她也表示，監理單位與學校長期都有合作推動交通安全教育，後續會持續加強宣導。

警察局長林宏昇表示，依現行規定，微型電動二輪車最高時速不得超過25公里，也禁止改裝、雙載，同時酒駕、毒駕都屬違法行為，若違規皆可依法開罰。

黃治維認為，問題並不只是執法，而是許多學生與家長根本不了解相關法令，不少人仍把微型電動車視同一般腳踏車使用，甚至習慣雙載。他強調，提出質詢並非要求警方擴大取締，而是希望透過校園與社區宣導，讓青少年建立正確交通觀念。

此外，他也點出目前校園管理制度仍不夠明確，並向教育處提出疑問，包括年滿14歲的國中生是否可以騎乘微型電動二輪車上下學？學校是否允許騎進校園？若學生停放在校外或通學途中發生事故，校方責任如何界定，都應有一致標準。

黃治維指出，近期教育團體也開始關注此議題，認為微型電動二輪車最大的問題，在於許多青少年騎乘時缺乏交通法規與風險認知。他呼籲教育處盡快訂出校園騎乘指引，也希望交通處未來到社區、部落辦理機車考照宣導時，能同步納入微型電動車相關法規與安全教育，降低青少年事故風險。