北港高中國貿科退場 下學期迎戰觀光、老屋裝修潮改設兩新科

順應地方產業需求與觀光發展趨勢，雲林縣北港高中宣布，115學年度起停招國際貿易科，改設「觀光事業科」與「室內空間設計科」各一班，校方也同步與旅宿、觀光與室內設計產業簽署合作備忘錄，強化產學接軌。

北港高中今在副縣長陳璧君見證下，宣布115學年度國貿科停招、商經科2班減為一班，新設「觀光事業科」與「室內空間設計科」，各招生一班。同時與北港朝聖文旅董事王元亨、禾都商務飯店董事長林木山、北港文化古蹟人文推展協會會長陳威任、萬能科技大學觀光與休閒事業管理系主任蔡孟桓、台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會理事長劉俊良簽約合作。

校長江耀淇表示，北港近年觀光熱度持續攀升，觀光人次已突破2200萬，地方對導覽與旅宿服務人才需求大增；另一方面，近年老屋翻修、室內裝修市場興起，但縣內公私立高中職卻缺乏相關科系，因此經校內討論後，決定新設「觀光事業科」與「室內空間設計科」。

至於停招的國貿科，江耀淇坦言，由於與商經科、資處科性質相近，全國不少學校國貿科都面臨招生困境，北港高中國貿科目前一到三年級學生數皆僅個位數，在招生壓力下，最終決定停招轉型。

「不轉型就收不到學生，學校可能會被迫收起來。」江耀淇直言，北港高中每年招生名額約300人，目前僅招收到6成多學生，過去熱門科別如今未必能吸引學生就讀，學校轉型已迫在眉睫。

對於AI時代是否衝擊室內空間設計科未來發展，他則認為，AI雖能協助設計，但仍需人操作與執行，尤其木工裝潢等實務課程，更是AI難以取代的專業技能。

雲林縣文化觀光處長陳璧君指出，雲林近年觀光人次已從不到700萬成長至超過3000萬，帶動餐飲、住宿、交通、零售與文創等產業發展，尤其北港每年吸引大量香客與遊客，但長期面臨旅宿不足、餐飲服務與導覽人才缺乏等問題，錯失不少觀光商機。

她認為，北港高中此時成立「觀光事業科」與「室內空間設計科」，不僅能培養在地觀光與空間設計人才，也有助結合北港傳統文化、美學與地方創生，替地方注入新活力。

雲林縣北港高中宣布，115學年度起停招國際貿易科，改設「觀光事業科」與「室內空間設計科」各一班。記者陳雅玲／攝影

雲林縣北港高中宣布，115學年度起停招國際貿易科，改設「觀光事業科」與「室內空間設計科」各一班。記者陳雅玲／攝影