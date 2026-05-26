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教育部安排高中生參訪歐洲3國 基隆二信2學生成行

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市二信高中學生洪唯瑄（右）和林可薰（左），雙雙入選今年教育部國教署高中生新世紀領導人才國外參訪團。圖／二信高中提供
基隆市二信高中學生洪唯瑄（右）和林可薰（左），雙雙入選今年教育部國教署高中生新世紀領導人才國外參訪團。圖／二信高中提供

教育部舉辦高中生新世紀領導人才國外參訪體驗活動，全國錄取20人，基隆市二信高中學生洪唯瑄、林可薰雙雙入選。洪已錄取台大醫檢系，林也通過陽明交通大學醫學系第1階段甄選，兩人都期待透過此行，了解不同國家教育文化，拓展國際視野。

教育部國教署辦理高級中等學校學生新世紀領導人才國外參訪體驗活動，錄取學生須經教育部新世紀領導人才進階培育營結訓，再進行資料審查、小論文筆試及口試等多重關卡才能出線，競爭相當激烈。

二信高中表示，學校長期重視學生多元能力與國際素養培育，透過語文教育、探究實作、國際交流及服務學習等課程，引導學生從在地走向國際。前年二信有兩名學生參加新世紀領導人才國外參訪體驗活動，今年再度締造佳績，並是全國唯一同時有兩名學生錄取的學校，展現國際教育與領導人才培育亮眼成果。

國教署今年暑期將安排錄取的20名高中生，7月26日至8月4日前往歐洲荷蘭、比利時、盧森堡三國參訪，培養高中學生國際視野、跨文化理解與全球行動能力，二信學生洪唯瑄、林可薰都是成員。

洪唯瑄已錄取台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系，她說，過去比較內向，但透過參與領導人才培育營中的講座、辯論與團隊發表，逐漸建立自信與主動學習態度，並培養出更好的團隊合作與表達能力。

洪唯瑄指出，辯論競賽讓她深刻體會團隊合作的重要，也學會如何有條理的整理想法與溝通觀點。虵很珍惜這次國外參訪活動，期待透過實際走訪，了解不同國家的文化與制度，培養更寬廣的世界觀，希望有助未來將所學運用在醫療與社會服務領域。

校方說，林可薰已通過陽明交通大學醫學系第1階段甄選，除了課業表現優異，還長期投入公益服務。她從小學習鋼琴，高二時創立卡林巴拇指琴社團，帶領社員至各地公益演出。

林可薰回憶，曾在伊甸基金會演出時，看見服務對象真誠的笑容，深刻感受到「給予」所帶來的力量。在陪伴服務對象的過程中，也看見生命的脆弱與堅韌，希望自己能成為兼具專業與人文關懷的醫師，結合醫療專業與公益服務，照顧更多需要幫助的人。

談到即將展開的歐洲參訪，林可薰說，希望透過實地交流，了解歐洲在醫療、人權、環境與綠能等領域的制度與思維，作為未來投入醫學與社會服務的重要養分，同時也藉由觀察不同國家的教育文化，拓展自身國際視野。

基隆市二信高中學生林可薰創立卡林巴拇指琴社團，帶領社員至各地公益演出。圖／二信高中提供
基隆市二信高中學生林可薰創立卡林巴拇指琴社團，帶領社員至各地公益演出。圖／二信高中提供

基隆市二信高中學生洪唯瑄（右）和林可薰（左），雙雙入選今年教育部國教署高中生新世紀領導人才國外參訪團。圖／二信高中提供
基隆市二信高中學生洪唯瑄（右）和林可薰（左），雙雙入選今年教育部國教署高中生新世紀領導人才國外參訪團。圖／二信高中提供

教育部 歐洲 國教署

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