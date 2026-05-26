冠軍籃球隊擠8人座廂型車…學生半蹲搭車 嘉義水上國中涉超載

嘉義縣去年接連發生兩件棒球校隊重大車禍，引發社會關注校隊接送安全問題。不過近日再傳出水上國中籃球隊疑似超載，有議員今在議會質詢指出，學生在箱型車擠三排，最後一排甚至只能半蹲，批縣府未記取教訓。教育處表示，將釐清事發經過，並追究校方責任。

議員詹琬蓁說，水上國中籃球隊今年在全中運男子組拿下隊史首冠，連教練徐國宏都驚呼不可思議，但籃球校隊近日前往朴子比賽，疑因交通車輛不足，竟把學生全都塞進一輛廂型車，在車內擠了三排，最後方學生只能勉強半蹲乘車，若遇突發狀況，後果令人擔憂。

詹琬蓁強調，嘉義縣民和國中、忠和國中棒球隊去年發生重大車禍，教練和學生傷勢嚴重，甚至可能造成終身遺憾，斷送運動生涯，之前就已提出，交通接送攸關孩子的安全，不管需要多少經費，議會絕對支持，怎麼還有這種事發生，縣府難道沒有記取教訓嗎？

縣長翁章梁說，車輛可載運人數均有相關限制及規定，若超載就是違反交通規則，教育處也在去年兩件棒球隊車禍後，發出公文三令五申，要求學校到外縣市比賽或訓練要租車，由專業駕駛接送學生，在縣內接送也應遵守載運人數，若超載就是違規，應依相關規定辦理。

教育處長李美華表示，看到學校以廂型車超載學生，讓她感到相當痛心，教育處過去已多次要求各校重視交通安全，記取先前校隊車禍教訓，未料仍發生類似事件，第一時間已與校長聯繫，認為此事不可原諒，要求校方提出詳細報告，並責成業務單位追究責任。

嘉義縣水上國中籃球隊傳超載問題，有議員今在議會質詢，要求縣府記取去年棒球隊車禍教訓，重視校隊交通安全。記者黃于凡／攝影