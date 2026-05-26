差距超大！國三生憂高中英文作文跟不上 過來人：會考A++根本不夠用

115年國中教育會考考生即將迎來畢業長假，在放鬆玩樂之餘，也可以開始準備銜接高中課業。

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一名家長在臉書社團「家有高中生」表示，孩子即將升高中，很擔心未來要寫英文作文，家長希望可以趁畢業後的長假增進孩子英文能力，詢問除了背單字、練文法外，還有什麼方法？

許多人建議多閱讀，文章、小說、雜誌都可以，「孩子國中英文學得好就從中級英文雜誌開始，每天一篇，念出每個單字、完整句子，不要看中文翻譯」、「看文章，也可以順便學一些單字跟常用的句子」；還有人直言，國、高中課業級距是瞬間拉大，「會考A++上高中，發現國中的完全不夠」，指出高中都用雜誌上課，建議直接讀英文雜誌。也有人認為不能單靠死背，聽說讀寫都要一起成長，讓英文融入生活，例如看英文影集、用英文對話，寫作則可以從寫英文日記開始。

不少人也建議可以去聽聽看補習班，補習不只可以提早為高中學業做準備，還可能是另一種賺零用錢的方法。一名家長分享，自家孩子考完會考後還自願去補習，結果發現孩子只是想賺補習班的「試聽獎金」，許多人提醒，每間補習班試聽獎金規則不同，有些是現金、有些是折抵學費，還有些可能需要提供會考成績或身分證才能領。