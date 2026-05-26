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鼓勵生病也要硬撐？他批學校「全勤獎」很糟糕 ：設定有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為全勤獎是很糟糕的獎項，有些學生為了獲獎生病也要硬撐上課。示意圖／ingimage
一名網友認為全勤獎是很糟糕的獎項，有些學生為了獲獎生病也要硬撐上課。示意圖／ingimage

學校的「全勤獎」是為鼓勵在學期間無病假、事假、遲到或缺曠課的學生。一名網友發文，指出全勤獎是很糟糕的獎項，有些學生為了全勤獎即使生病也要來上課，「從一開始設定就有問題」。對此，網友普遍支持他的觀點，覺得把「完全不請假」當成獎勵，卻沒區分出請假的原因，此設計的確有值得檢討的地方。

一名網友在Threads發文，表示他覺得學校的全勤獎設計得十分糟糕，等於叫學生生病不要請假一樣，但身體不適是不可抗力因素，有些學生為了獲得全勤獎，硬是抱病來學校上課，這是很有問題的設計。

原PO指出，有些人會質疑怎麼可能有人為了全勤獎拋棄健康，但就是有些從未請過病假的學生，在畢業前夕生病，為了拿到全勤獎而硬撐來上學。他認為，全勤獎的設計一開始就有問題，變相鼓勵學生不舒服仍要留在學校，一旦有人帶病上學，若有傳染性，就可能導致更多人感染，因此學校應該要檢討此獎項。

此文一出，有網友指出，全勤獎本來的目的在於鼓勵學生培養守時、負責的個性，但它最大的問題在於將「完全不請假」當成值得鼓勵的事情，沒有區分出請假的理由，例如病假這一類理所當然不是偷懶，而是身體真的不舒服無法到校。但此制度會讓學生產生「我還是要去，否則前面努力就白費了」的心理，實際上就是變相鼓勵硬撐，既然全勤獎迫使學生做出不健康的選擇，那此制度的設計的確就該檢討了。

更有網友透露，他在國中結束前一週生理痛只能回家休息，「差半天就有全勤了」；高中為了全勤獎一年級都沒請假，直到高二某天腸胃炎很不舒服還是回家了，被護士叫去打電話時，自己第一個反應是「我的全勤沒了」。原PO也回應，這就是全勤獎不合理之處，過於要求出勤天數，哪怕少一節課都會失去獲獎資格。

還有網友提議，應該直接廢除這個獎項，雖然全勤的目的是為了鼓勵學生來學校讀書，但真正用功的人根本不需要全勤獎，那些不認真的學生也不在乎，反而造成用功的學生為了虛無縹緲的獎項糟蹋自己的健康，實在沒有存在的必要。

但也有網友持相反意見，認為請病假不算在全勤裡還是有合理性，但假如班上學生知道即便請病假也不扣全勤天數，可能造成有人狂請病假，「總不能給這種人全勤獎吧？」

學生時代的全勤獎過去就曾引起網友討論，一名網友在PTT上詢問「學生全勤獎的意義是什麼？」，網友一面倒向「沒意義」，不過也有網友認為大學時代拿全勤獎非常厲害，「比拿書卷還猛」。

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