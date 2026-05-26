南市府打造青春練舞空間 高中熱舞社備戰四校聯合舞展

台南市政府持續推動青少年友善公共空間，於文化中心、市政中心、活動中心及圖書館等場域設置戶外練舞鏡面，提供青年學子及街舞愛好者安全、便利且可近用的練習環境。目前市府已盤點台南文化中心、新營文化中心、台江文化中心、歸仁文化中心、永華市政中心、民治市政中心、北區福德華德里聯合活動中心、市立圖書館新總館等多處練舞鏡面場域，並依各場地條件規劃開放時間與夜間照明，讓青年在課後、假日也能有合適空間進行舞蹈練習與交流。

近日新化高中熱舞社學生前往北區福德華德里聯合活動中心練舞鏡前練習，為即將登場的舞展加緊排練。學生表示，過去練舞常需要尋找合適的反光玻璃或借用校內空間，時間與場地較受限制；市府設置練舞鏡後，不僅讓動作確認更加清楚，也讓社團成員能在較開放、安全的公共環境中反覆磨合隊形、修正細節，對即將上台演出更有信心。學生也提到，公共練舞空間不只是排練場，更像是青年彼此支持、累積舞台經驗與展現自我的地方。

新化高中熱舞社也將與南大附中熱舞社、光華高中熱舞社、長榮高中熱舞社共同主辦「第十六屆舞破勢－四校聯合舞展」，活動將於7月11日（六）在南大附中活動中心登場。本次舞展不只有最具爆發力的Hip-Hop，也將帶來 Locking、Popping、Breaking、Waacking等多元街舞舞風，四校熱舞社學生將以最純粹的街舞態度與青春能量，展現長期練習成果，邀請市民朋友一同到場欣賞高中生的創意、熱情與舞台魅力。

台南市府表示，街舞是青少年展現自我、培養紀律、建立團隊合作與自信的重要方式。練舞鏡面的設置，正是希望將公共空間轉化為支持青年發展的基礎設施，讓年輕人不必侷限於付費場館或臨時空間，也能在城市日常中找到練習、交流與實現夢想的地方。未來市府將持續盤點青年需求，優化公共空間使用環境，並鼓勵青年透過藝術、運動、街舞及多元社團活動參與城市生活。

市長黃偉哲表示，青少年是城市未來的重要力量，市府重視的不只是青年就學與就業，也包括身心健康、休閒發展、藝術表現與公共參與。臺南市政府將持續營造更友善、更安全、更支持青少年成長的城市環境，讓每一位年輕朋友都能在台南找到舞台、發揮潛力，勇敢追求自己的熱情與夢想。