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屏東今年13名國小校長退休 115學年度國中小校長首波遴選公布

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府教育處25日完成115年度第一階段現職校長遴選作業，2名國中校長連任、2名國中校長調任、1名國中校長續任；19名國小校長連任、7名國小校長調任。屏東縣府外觀。記者劉星君／攝影
屏東縣府教育處25日完成115年度第一階段現職校長遴選作業，2名國中校長連任、2名國中校長調任、1名國中校長續任；19名國小校長連任、7名國小校長調任。屏東縣府外觀。記者劉星君／攝影

屏東縣今年有13名國小校長退休，創5年來人退休校長人數新高。屏東縣府教育處今25日完成115年度第一階段現職校長遴選作業，現職校長遴選參酌各出缺學校校務現況需求、校長專長及專業表現與校長辦學績效遴選合適校長，2名國中校長連任、2名國中校長調任、1名國中校長續任；19名國小校長連任、7名國小校長調任。

教育處公布115學年度國民中小學現職校長遴選結果。

國中校長遴選結果：連任者明正國中林俊傑校長、鹽埔國中陳寶郎校長，共計2名；調任者泰武國中謝旻蒼校長遴選至九如國中、九如國中謝惠如校長遴選至泰武國中，共計2名；瑪家國中印永生校長續任1年，任期至2027年7月31日。

國小校長遴選結果，連任者唐榮國小林春如校長、忠孝國小黃玉麟校長、歸來國小白博仁校長、德協國小黃建榮校長、新圍國小高珠鈴校長、四維國小黃志賢校長、新庄國小黃錦雄校長、東寧國小劉富連校長、光華國小余美瑩校長、東港國小簡麗玉校長、大潭國小趙錫清校長、海濱國小王承光校長、南州國小林季福校長、琉球國小洪永恕校長、新埤國小李文益校長、枋寮國小劉富陞校長、武潭國小鄭志隆校長、草埔國小林志仙校長、古華國小郭鴻明校長，共計19名。

調任者九如國小王錦裕校長遴選至玉田國小、高樹國小陳誼璟校長遴選至崇蘭國小、塔樓國小艾旭毅校長遴選至九如國小、玉田國小王照仁校長遴選至鶴聲國小、僑勇國小黃順利校長遴選至內獅國小、春日國小梁吉成校長遴選至萬安國小、前進國小李國賢校長遴選至潮州國小，共計7名。

第二階段出缺學校國中為琉球國中1校；國小為高樹國小、塔樓國小、僑勇國小、春日國小、前進國小、東光國小、四林國小、新興國小、萬巒國小、高朗國小、水利國小、竹林國小、泰山國小，共13校，7月2日進行國中小第二階段校長遴選作業。

林俊傑 屏東 屏東縣

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