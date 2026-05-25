班級落差32班！莊競程拋「完全中學」構想 留住新竹高中生
民進黨新竹市長參選人莊競程今上午接受媒體人周玉蔻「新聞放鞭炮」節目專訪，雖遇上高鐵大誤點，仍提前改搭前一班列車北上趕通告。他在節目中主打教育政策，指新竹高中班級數不足、通學不便，不少家長為孩子升學遷戶籍到台北，因此拋出「完全中學」構想。
莊競程表示，新竹市近年人口持續成長，國小班級數不斷增加，但真正即將面臨壓力的是高中教育。他指出，根據統計，新竹市目前國中升高中班級數落差約有32班，「這32班未來總要把它補起來」，否則孩子在新竹接受12年教育後，最後卻因高中不足被迫外流。
莊競程說，部分住在竹北的家長，甚至認為搭高鐵到台北上課還比較快，原因就在於新竹上下班時間交通壅塞。他認為，新竹除了交通問題外，高中班級數不足也需要補強。
莊競程也再度拋出「完全中學」構想，認為未來應打造獨立運作的完全中學體系，透過課程規畫、AI智慧教育與國際化特色，吸引家長願意讓孩子留在新竹就學。他強調，自己主張的完全中學並非在既有學校架構上增加負擔，而是獨立行政與師資系統，「不要把第一線教育人員loading愈加愈重」。
節目中，周玉蔻也提到新竹除了科技產業外，文化底蘊同樣重要。莊競程回應，新竹不只有科學園區，也有深厚歷史文化，「不能只看科技」。
至於社福政策，周玉蔻提及新竹市民平均收入較高，認為地方社福待遇理應高於中央標準。莊競程則表示，新竹市目前已有營養午餐等福利政策，但未來仍需持續強化教育、交通與社福整體平衡發展。
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