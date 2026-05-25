竹市數位實中赴雲林移地學習 攜手台積電實踐SDGs永續共學

新竹市數位實驗高中日前赴雲林縣口湖鄉展開4天3夜「移地任務」課程，透過台積電慈善基金會牽線，與下崙國小、在地職人及台積電志工合作，將AI科技、綠能科學、生態探索與傳統文化結合，讓學生走入偏鄉實踐SEL社會情緒學習與SDGs永續教育，也在跨世代、跨區域互動中培養服務與關懷能力。

新竹市長高虹安指出，竹市持續培養兼具科技力與人文溫度的下一代人才，學生此次走出舒適圈，將AI科技與數位工具帶到偏鄉，並與雲林在地文化、綠能科學及生物多樣性激盪交流，是「新竹好學」與跨域共好的最佳展現。

新竹市教育處長林立生指出，課程不僅深入農漁業現場，也透過青少共學，讓學生學習如何帶領與陪伴學弟妹，這類跨縣市文化交流與專題式學習，是課堂中難以取代的經驗。

新竹市數位實中校長陳彥宇表示，課程靈感源自一年多前參與台積電慈善基金會技職培力活動，後續集結約五、六十位跨界夥伴共同完成此次移地任務。

課程首日由下崙國小具百年傳承的「龍鳳獅」表演揭幕，數位實中學生也實際參與舞獅訓練，體驗團隊合作與傳統技藝。第二天則結合玻璃工藝與AI課程，高中生帶領國小學童操作AI生成影片、簡報及資訊圖表，讓學生理解AI不只是工具，也能成為創作與學習夥伴。

第三天課程由台積電慈善基金會董事長張淑芬、台積電APTS副總經理何軍、雲林縣長張麗善等人到場支持。台積電志工團隊帶領學生進行風力發電科學營，透過實驗箱與熱對流實驗，將綠能原理轉化為趣味科學。下午則前往虎尾「澄霖沉香味道森林館」，利用Seek與iNaturalist等APP進行生態探索，完成植物辨識、野生動植物紀錄及防蚊液DIY等任務。

數位實中表示，這趟移地任務不只是校外課程，更是一場深度成長歷程，學生在跨世代與跨區域互動中，學習溝通、服務、關懷與包容，也重新理解土地與人之間的連結。

第三天課程由台積電慈善基金會董事長張淑芬、台積電APTS副總經理何軍、雲林縣長張麗善等人到場支持。圖／新竹市政府提供

新竹市數位實驗高中日前赴雲林縣口湖鄉展開4天3夜「移地任務」課程。圖／新竹市政府提供

台積電志工團隊帶領學生進行風力發電科學營，透過實驗箱與熱對流實驗，將綠能原理轉化為趣味科學。圖／新竹市政府提供