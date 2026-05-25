影／桃園某國中霸凌片上網加配樂...急刪仍遭撻伐 教育局追查
網路傳出一段學生霸凌影片，涉嫌霸凌和拍攝者還把影片配樂上傳至社群平台，引來逾萬人關注、撻伐，po影片者已經急刪但仍被起底，沒多久，網路po出一段有學生鞠躬模樣，疑似道歉的影片。
市議員黃瓊慧接到陳情，要求教育局和學校立即處理。教育局表示經了解，此案為某國中學生於5月19日放學後，在校門口使用腳踏車支架戲弄同學，被戲弄同學反擊，進而引發肢體衝突事件。學校得知後已立即完成校安通報，並於第一時間通知雙方家長到場了解，共同檢視監視器畫面。
校方表示除針對行為學生實施法治教育宣導，並對雙方學生加強管教輔導，被行為（被霸凌）學生家長若提出霸凌調查申請，學校將依法啟動相關程序。
霸凌影片可以看見涉嫌霸凌的學生，拿著道路安全標識用的三角錐，和套在上面的長桿朝另一名學生砸去，被霸凌的學生體型看起來比打人的學生壯，但未還手。影片上傳後，隨即引起公審，不少人抨擊霸凌者囂張，打人還把影片上網，甚至配樂，沒人管了是嗎，還有人到議員黃瓊慧的網站留言，希望追究市府責任。
影片遭公審撻伐後沒多久就下架，但是學生身分仍被起底。黃瓊慧要求教育局查辦後，並強調霸凌行為就很不可取，還把影片上網甚至配樂，就更不能苟同。黃初步獲教育局上述回覆事發時間，校方有通報及家長也要提告等訊息，家長目前未申請霸凌調查。
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