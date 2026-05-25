盧秀燕宣布營養午餐免費納入私校 民進黨團批「亡羊補牢」

台中市將於115學年度實施公立國中小營養午餐全面免費，台中市長盧秀燕今天宣布加碼將補助對象擴大納入私立國中小學生，總計受惠約24萬人，全年所需經費約40億。台中市議會民進黨團批評，早就提醒中市府不應把超過2萬名私校學生排除在外，現在納入是亡羊補牢，不是超前部署。

台中市議會民進黨團總召周永鴻表示，「孩子就是孩子，不該被分成兩個世界」，民進黨團從台中市府免費營養午餐政策宣布之初，就強烈建議要納入私校學生，市府今天終於納入，方向值得肯定，但做法是「亡羊補牢」，不是「超前部署」。

周永鴻提到，115年度追加預算送交教育文化委員會審議時，營養午餐經費並未包含私立學校非弱勢學生，現在市府宣布全面擴大，新增財源要從哪裡編列？市府要再提追加預算、動用預備金，還是排擠其他教育經費？盧市長並未說明，市府應說明要補足的預算來源。

盧秀燕表示，台中市是全國第二大城市，各項公共政策經費負擔都比其他縣市大很多，市府先前宣布115學年開始，台中市公立國中小，以及私立國中小、國立與私立高中職三大對象的弱勢生，提供免費營養午餐，受惠約21萬人，全年所需經費約36億元。

盧秀燕說，近年台中市人均負債維持在3萬元以下，且議員們不斷為孩子發聲，市府進一步盤點財源，決定將私立中小學也納入營養午餐全面補助計畫，約2.5萬人受惠，全年經費約3億多元，並與公立中小學一同於115學年度開始實施，雖然財務負擔很沉重，但市府加倍努力、從善如流、讓孩子更好。