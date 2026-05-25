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台中母控訴國中女兒被霸凌、物品被利器破壞 學校：已啟動調查

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名母親今天上網控訴她女兒就讀台中市某國中，在學校被同學言語霸凌、物品被不明利器破壞，她擔心有利器的人不知會在學校做何傷人動作；該校今天說明，上周已校安通報並啟動調查，學校很重視學生安全，目前輔導室也介入輔導女學生中。

台中市教育局說明，本案已責成校方加速釐清事實真相，並提供相關學生必要之保護與輔導措施，維護其身心安全，絕不容許校園內發生任何安全危害事件。

女學生的母親今天在臉書發文並PO照片說，她女兒就讀某國中，在學校一直被用言語霸凌和惡意破壞東西，她曾向學校主任和導師反應，現在女兒物品更被疑似利器東西，可能是美工刀或剪刀惡意破壞體育外套跟鉛筆盒；她請學校重視學生權益和安全，不希望在學校發生校安危險事情。女學生母親也說，她曾向警方報案，但警方說沒有對象無法報案。

台中警方今天說明，女學生母親到派出所詢問後，員警有明確告知對方需立即通知校方處理，如有需要請校方也同步通知警方協同了解，家長報案警方一定會受理，警方上周已受理家長報案。

校方今天說明，上周五接獲家長告知後已校安通報，並啟動調查機制，學校積極處理中，目前未發現家長投訴的可疑美工刀和言語霸凌情形，學校仍在調查中。

霸凌 台中市 國中生

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