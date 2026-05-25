聽新聞
0:00 / 0:00
台中母控訴國中女兒被霸凌、物品被利器破壞 學校：已啟動調查
一名母親今天上網控訴她女兒就讀台中市某國中，在學校被同學言語霸凌、物品被不明利器破壞，她擔心有利器的人不知會在學校做何傷人動作；該校今天說明，上周已校安通報並啟動調查，學校很重視學生安全，目前輔導室也介入輔導女學生中。
台中市教育局說明，本案已責成校方加速釐清事實真相，並提供相關學生必要之保護與輔導措施，維護其身心安全，絕不容許校園內發生任何安全危害事件。
女學生的母親今天在臉書發文並PO照片說，她女兒就讀某國中，在學校一直被用言語霸凌和惡意破壞東西，她曾向學校主任和導師反應，現在女兒物品更被疑似利器東西，可能是美工刀或剪刀惡意破壞體育外套跟鉛筆盒；她請學校重視學生權益和安全，不希望在學校發生校安危險事情。女學生母親也說，她曾向警方報案，但警方說沒有對象無法報案。
台中警方今天說明，女學生母親到派出所詢問後，員警有明確告知對方需立即通知校方處理，如有需要請校方也同步通知警方協同了解，家長報案警方一定會受理，警方上周已受理家長報案。
校方今天說明，上周五接獲家長告知後已校安通報，並啟動調查機制，學校積極處理中，目前未發現家長投訴的可疑美工刀和言語霸凌情形，學校仍在調查中。
【編輯推薦】
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。